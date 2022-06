Planon lance un ensemble complet pour offrir aux utilisateurs des bâtiments une expérience exceptionnelle et stimulante de l'environnement de travail





NOISY-LE-GRAND, La France, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Planon, l'éditeur leader mondial de logiciels de gestion du smart building durable, a annoncé aujourd'hui le lancement de Planon Workplace Edition. Planon Workplace Edition permet aux organisations de moderniser et d'améliorer leur gestion de l'environnement de travail de manière rapide et sécurisée, avec la possibilité de procéder à une mise à niveau vers la solution complète de gestion intégrée de l'environnement de travail (IWMS) par la suite.

Planon Workplace Edition est une solution logicielle prête à l'emploi basée dans le cloud. Elle se compose de modules pleinement intégrés qui s'appuient sur une technologie IoT intelligente : Planon Workplace Insights et Planon Workplace Engagement.

Planon Workplace Insights - la base de Planon Workplace Engagement - affiche des informations analysées et recueillies à partir de capteurs IoT (mesures de l'occupation, de l'utilisation, de la circulation des personnes et de la qualité de l'air intérieur). Ces informations aident les experts de l'environnement de travail et les facility managers à prendre les bonnes décisions pour créer des espaces de travail stimulants propices à la productivité.

Le tout dernier module, Planon Workplace Engagement, y ajoute des processus de gestion des espaces et des services. En outre, une application mobile et d'autres interfaces d'interactions pour les utilisateurs des bâtiments, notamment des écrans de réservation de salle, améliorent l'expérience de l'environnement de travail et développent la résilience d'entreprise.

« Avec Planon Workplace Edition, les organisations sont capables d'utiliser les espaces de manière durable et rentable, tout en améliorant le bien-être et la productivité des utilisateurs de leurs bâtiments », assure Pierre Guelen, Fondateur et PDG de Planon. « Cette solution aide les professionnels de l'environnement de travail à garantir un environnement sûr et sain, ainsi qu'une expérience positive aux utilisateurs des bâtiments. »

A propos de Planon

Planon est le fournisseur leader mondial en solution de gestion du smart building durable qui connecte les bâtiments, personnes et processus. En éliminant les silos et en alignant les différents systèmes au sein d'une unique plateforme d'information partagée, Planon offre à tous les acteurs de la vie du bâtiment des informations utiles et exploitables.

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 04:00 et diffusé par :