L'actif hôtelier de Paradise Valley dans l'Arizona, en grandes difficultés depuis longtemps, a un nouveau propriétaire

Walton Global, une société d'investissement immobilier et de gestion de biens fonciers avec 3,6 milliards USD sous gestion, se réjouit d'annoncer son acquisition du complexe Smoke Tree Resort situé à l'ouest de Scottsdale Road sur Lincoln Drive dans la ville de Paradise Valley, dans l'Arizona.

Le contrat a été conclu le 29 juin 2022 avec ST Holdings, une filiale de Walton Global Holding, LLC basée à Scottsdale. Walton a acquis la propriété de 5-acre (2 hectares) pour 14 millions USD et projette de bâtir un nouvel hôtel-boutique qui servira la localité et soutiendra le tourisme dans l'Arizona.

Walton a l'intention d'intégrer dans le nouveau design l'élégance pour laquelle Paradise Valley est connu et d'éviter les éléments controversés qui ont rendus difficiles les redéveloppements passés de Smoke Tree et d'autres hôtels tels que les bars sur les toits, les copropriétés, les unités à vendre, la hauteur, la densité et d'autres préoccupations qui ont entravé les efforts de revitalisation par le passé.

Après avoir fait faillite, la propriété distinctive et positionnée stratégiquement a désormais de nouvelles opportunités et a retrouvé son sens de l'optimisme.

« En tant qu'habitant de Paradise Valley depuis 15 ans, je suis souvent passé devant le Smoke Tree Resort en me demandant pourquoi il était resté à l'abandon si longtemps. Lorsque Walton s'est vue offrir l'opportunité d'acquérir le complexe et a découvert ses difficultés financières, nous avons agi rapidement, mené une enquête de diligence raisonnable et acquis la propriété. Je me réjouis à l'idée de ressusciter ce repère historique en un lieu que les habitants de Paradise Valley et de Phoenix dans leur ensemble pourront à nouveau désigner comme une destination de premier ordre à découvrir qui répond également aux normes élevées d'éthique de la communauté », a déclaré Matt Keister, vice-président exécutif en charge du développement commercial chez Walton Global.

Le Smoke Tree Resort a été bâti à l'origine en 1954. Le restaurant qui fait face au complexe sur Lincoln Drive, The Other Place, était également un emblème de Paradise Valley mais ses tentatives de réouverture avec une nouvelle direction ont fini par échouer et le restaurant est fermé depuis plus d'une décennie.

Walton s'entoure déjà de professionnels de premier ordre parmi lesquels Allen & Philp, un cabinet d'architectes basé à Scottsdale avec un portefeuille d'hôtels exceptionnel qui comprend The Sanctuary, The Boulders, Fairmont Princess et plusieurs autres propriétés hôtelières primées.

« Je suis convaincu que la vision de Walton sera cohérente avec les voeux et les sensibilités de Paradise Valley et notre capital est patient. Il est extrêmement important que nous écoutions le Conseil de la ville et la communauté de Paradise Valley avant de finaliser nos conceptions. Nous sommes impatients d'obtenir un consensus qui aboutira à un lieu de rassemblement extraordinaire pour les habitants de Paradise Valley et qui produira aussi des bénéfices économiques pour la ville et pour l'Arizona », a déclaré le PDG de Walton Global, Bill Doherty.

Walton a l'intention de contacter les habitants de Paradise Valley pour solliciter leur participation avant que les plans de conception de l'hôtel ne soient finalisés.

« Les commentaires que nous recevons des habitants seront intégrés à la vision future du nouvel hôtel. Et, afin de garantir que la transparence et la communication soient maintenues pendant toute l'évolution du projet, nous créerons des plateformes telles qu'un site Web et des sites de médias sociaux pour publier des mises à jour régulières. Nous voulons que notre Ville s'approprie le projet et soit fière de ce qui est, selon nous, le porte d'entrée vers Paradise Valley », a déclaré M. Keister.

À propos de Walton Global

Walton Global est une société privée de premier plan mondiale axée sur la gestion d'actifs fonciers et l'investissement immobilier qui concentre ses activités sur la recherche, l'acquisition, l'administration, la planification et le développement de terrains. Avec plus de 43 ans d'expérience, Walton a fait ses preuves dans l'administration de projets d'investissement foncier dans certaines des zones métropolitaines à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. La société gère et administre 3,6 milliards USD d'actifs pour le compte de ses investisseurs mondiaux répartis dans 73 pays, de constructeurs, de promoteurs et de partenaires de l'industrie. Comptant plus de 97 000 acres de terrains en propriété, sous gestion et sous administration aux États-Unis et au Canada, Walton est présente dans divers secteurs d'activité comme les investissements fonciers de pré-développement axés sur la sortie (« exit-focused »), les programmes de financement foncier et la construction de logements spécifiquement destinés à la location (« le build-to-rent »). Pour en savoir plus, consultez le site walton.com.

