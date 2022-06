RETROFUTUR, LE NOUVEAU SHOW LINGERIE FRANÇAISE À DÉCOUVRIR !





PARIS, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pour sa troisième édition, Promincor-Lingerie Française, Association pour la Promotion des Industries de la Corseterie, et le DEFI, Comite? de Promotion et de Développement pour l'Habillement, ont présenté leur nouveau show RETROFUTUR le 19 juin 2022 dans le légendaire Théâtre Marigny au coeur de Paris qui a rencontré un vif succès.

Pour voir le show Lingerie Française en replay : https://youtu.be/cluffIYMMWA

Les dix plus prestigieuses marques de Lingerie Française, ANTIGEL, AUBADE, CHANTELLE, EMPREINTE, PASSIONATA, LISE CHARMEL, LOU, LOUISA BRACQ, MAISON LEJABY ET SIMONE PE?RE?LE, se sont rassemblées pour présenter leurs collections lors d'un défilé? exceptionnel en hommage au savoir-faire et a? la créativité? de la Lingerie Française qui rayonne a? travers le monde.

Partageant les mêmes valeurs et le même héritage de ce métier séculaire de corsetier, elles s'expriment d'une seule et même voix dans un show reliant passe? et futur comme une ode a? la liberté? et a? la confiance en soi. Du corset au symbole d'émancipation du soutien-gorge, de l'ultra sexy a? la recherche du confort ultime, la Lingerie Française a toujours bouscule? les codes dans une quête permanente d'audace et de perfection, a? travers un minutieux travail artisanal, afin de sublimer tous les corps et de conquérir tous les coeurs.

Ce show a été orchestré par l'agence Yo Luxury Events et son fondateur Yorick Levesque et la chorégraphie est signée par Cécile Chaduteau.

« Malgré les difficultés et les vents contraires de ces dernières années, les marques de Lingerie Française ont su s'adapter, innover, créer et évoluer pour proposer encore et toujours des collections porteuses de sens et d'histoires et s'emploie à sublimer la beauté des Femmes du monde entier. » salue Alain de Rodellec, Président de Promincor - Lingerie Française

Pour rappel : les exportations françaises de lingerie s'élèvent à 658 millions d'euros en 2021, malgré la crise sanitaire. Avec une reprise dynamique au premier trimestre 2022, les exportations de Lingerie Française atteignent 173 millions d'euros pour cette période.

