Aleph Farms recrute une directrice des affaires réglementaires en vue d'une commercialisation mondiale





Aleph Farms, la première entreprise de viande cultivée à produire des steaks directement à partir de cellules animales non génétiquement modifiées, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Yifat Gavriel en tant que directrice des affaires réglementaires et de l'assurance qualité. À ce poste, Gavriel jouera un rôle essentiel dans le lancement des nouveaux produits d'Aleph Farms sur le marché à travers le monde. La mise en place d'un processus d'approbation réglementaire pour la viande cultivée est en cours dans de nombreux pays, l'Agence alimentaire de Singapour (SFA) ayant été la première à l'approuver comme ingrédient en 2020.

«?Yifat apporte une expertise précieuse à l'équipe et nous sommes ravis qu'elle nous rejoigne à une étape aussi importante du parcours vers la commercialisation de nos produits?», a déclaré Didier Toubia, PDG et cofondateur d'Aleph Farms. « Lors de nos échanges avec plusieurs agences réglementaires à travers le monde, nous avons pu constater nous-mêmes que nos interlocuteurs encouragent l'innovation et sont disposés à dialoguer de manière transparente avec nous et avec l'ensemble de l'industrie de la viande cultivée. Les 6 à 12 prochains mois vont s'avérer cruciaux, car nous allons travailler de manière approfondie avec les autorités réglementaires pour lancer notre premier produit sur les marchés clés.?»

Gavriel rejoint l'entreprise après avoir occupé le poste de responsable des affaires réglementaires chez Omrix Biosurgery Israël (une filiale de Johnson & Johnson), où elle gérait l'ensemble du portefeuille biologique, y compris les produits biologiques, les produits combinés et les dispositifs médicaux. Elle compte plus de 15 années d'expérience dans l'assurance qualité et la gestion des affaires réglementaires et a établi et assuré la conformité de la qualité produits dans 10 sites de fabrication différents à travers le monde, commercialisant des produits dans plus de 20 régions différentes.

«?Rejoindre Aleph Farms représente une opportunité et un défi passionnants à ce stade de ma carrière et j'ai hâte de travailler avec Didier et le reste de l'équipe pour garantir la conformité de notre gestion de la qualité aux normes internationales les plus élevées?» a ajouté Gavriel. «?La viande cultivée est un excellent complément aux produits animaux issus de l'agriculture durable et aux protéines alternatives. Il s'agit maintenant de garantir le respect des différentes exigences réglementaires afin de mettre nos produits à la disposition des consommateurs à travers le monde, dès que possible.?»

Aleph Farms est en contact étroit avec de multiples agences de réglementation dans le monde entier, alors que la société planifie la commercialisation de son premier produit, un steak de boeuf cultivé à coupe fine. L'examen réglementaire des futurs produits et processus de production passera par différents cadres au regard des exigences réglementaires définies par chaque pays ou région spécifique.

À propos d'Aleph Farms

Aleph Farms cultive des steaks de boeuf à partir de cellules non génétiquement modifiées et non immortalisées, prélevées sur une vache vivante, sans devoir abattre l'animal et avec un impact considérablement réduit sur l'environnement. L'entreprise a été cofondée en 2017 par Didier Toubia, The Kitchen Hub du Groupe Strauss et le professeur Shulamit Levenberg de la faculté de génie biomédical du Technion - Institut de technologie d'Israël. La vision de l'entreprise est de fournir une nutrition sans restriction à tous, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, suivez Aleph Farms sur Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn, ou consulter le site www.aleph-farms.com. Accédez au dossier de presse d'Aleph Farms ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 02:05 et diffusé par :