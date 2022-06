Persistant parmi les meilleures sociétés dans les prix de l'équipe de direction Asie 2022 des investisseurs institutionnels





Cite la crédibilité, de solides pratiques de gouvernance d'entreprise et un solide leadership de la haute direction

Systèmes persistants (ESB : PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a été reconnue comme une « société honorée », l'une des sept sociétés de ce type en Asie (ex-Japan) par des analystes « sell-side » hautement réputés dans le classement « 2022 Asia Executive Team - Small and Mid-Business » (ex-Japan) pour l'industrie des services et des logiciels de technologie de l'information. La Société a reçu cette reconnaissance en raison de plus d'un poste publié dans les classements qui comprend le premier rang dans la catégorie Relations avec les investisseurs (RI) et le troisième rang pour son programme de relations avec les investisseurs. De plus, Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur général de Persistent, s'est classé au deuxième rang parmi les chefs de la direction et Saurabh Dwivedi, chef, Relations avec les investisseurs de Persistent, au premier rang dans la catégorie des professionnels des relations industrielles.

Institutional Investor Magazine, une publication internationale de premier plan pour la communauté des investisseurs, a sondé plus de 4 800 professionnels des placements afin de déterminer les gagnants de l' équipe de direction Asia 2022 (ex-Japan) de Institutional Investor .

Ces cotes sont une approbation du programme de RI de Persistent de la part des analystes du côté des ventes en fonction de plusieurs facteurs, y compris les tournées de présentation, les conférences et les réunions, l'autorité et la crédibilité de l'équipe de RI, l'accessibilité des cadres supérieurs, la réactivité, les appels de bénéfices, la connaissance des affaires et du marché, la rapidité de la divulgation et la cohérence et la granularité de la divulgation.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent a déclaré :

« La promotion de notre mobilisation des intervenants et de notre communication avec nos actionnaires et la communauté des investisseurs a été une priorité pour Persistent, parallèlement à l'accent que nous mettons sur les clients, les employés, les partenaires et les collectivités. Notre solide rendement dans diverses catégories témoigne de nos solides pratiques de RI que nous travaillons continuellement à améliorer. Nous tenons à remercier les investisseurs institutionnels et la communauté des Relations industrielles de nous faire confiance non seulement pour offrir un rendement de premier ordre, mais aussi pour favoriser un engagement cohérent et de qualité avec eux. »

« Je tiens à remercier la communauté des investisseurs qui a participé à ce processus et qui a choisi de voter pour l'équipe Persistent, qui a travaillé fort pour transformer les relations avec les investisseurs de la Société au cours des deux dernières années. Cette reconnaissance confirme la solidité de notre personnel et de notre cadre de RI, et nous continuerons de nous efforcer d'atteindre les normes de gouvernance les plus élevées dans notre approche. Comme toujours, nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec la communauté des analystes et de communiquer de façon crédible les objectifs et le rendement de Persistent à mesure que nous faisons évoluer notre stratégie d'affaires et nos opérations. »

Avec plus de 18 500 employés répartis dans 19 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

