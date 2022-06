Construire une plate-forme mondiale d'échange académique en orthodontie - la Conférence A-TECH 2022 s'est tenue avec succès





La Conférence A-TECH 2022, qui s'est tenue du 20 au 26 juin, a été organisée par le premier fournisseur de produits et de services numériques d'alignement invisible en Chine, ANGELALIGN TECHNOLOGY INC. Sous le thème « Ensemble vers l'avenir », des dizaines d'experts en orthodontie venus du monde entier ont été invités à présenter leur expérience clinique, leurs technologies de pointe et leurs réalisations innovantes dans le domaine de l'orthodontie. La conférence A-TECH a attiré plus de 700 000 vues en ligne.

Le professeur Ravindra Nanda, de l'Université du Connecticut, rédacteur en chef de Progress in Orthodontics et professeur adjoint à l'Institut Forsyth, a pris la parole lors de la conférence en tant qu'invité spécial. Au cours des 20 dernières années, les gouttières transparentes sont devenues très populaires en tant que nouvelle technologie orthodontique. Le professeur Nanda a noté que l'alignement transparent et la dentisterie numérique l'avaient particulièrement intéressé ces dernières années et qu'il leur avait consacré l'essentiel de sa recherche et de son expérience clinique. Il se réjouit de la présence d'ANGELALIGN TECHNOLOGY INC. sur le marché mondial.

Le traitement orthodontique numérique par gouttières transparentes est l'un des sujets les plus suivis de l'industrie dentaire mondiale et l'un des facteurs importants qui stimulent l'innovation et la croissance de l'industrie. En tant que société réputée spécialisée dans les gouttières transparentes, ANGELALIGN TECHNOLOGY INC. fournit aux médecins des services numériques complets et à guichet unique, couvrant toutes les étapes, de la consultation du patient à l'achèvement du traitement d'orthodontie.

ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.possède une riche expérience en matière d'assistance aux médecins dans le diagnostic et le traitement des cas complexes. Durant des années d'exploration, ANGELALIGN TECHNOLOGY INC. et les experts dentaires ne cessent de mener une Coopération pour l'innovation et d'intégrer pleinement la technologie numérique pour lancer des solutions, des technologies et des produits innovants. Cela est grandement facilité par les capacités de R&D interdisciplinaires de l'entreprise dans cinq grands domaines : la stomatologie clinique, la biomécanique, la science des matériaux, l'informatique et la technologie de fabrication intelligente. Dans le même temps, l'entreprise a également construit des plate-formes de technologies et de données fiable afin de fournir des solutions plus ciblées et plus fiables pour les cas complexes.

Le professeur Eric Ting, de l'Institut Forsyth, estime que l'évolution des matériaux et l'exploration de la technologie des gouttières transparentes sont d'une grande importance dans la réalisation d'extraction dentaire. La rigidité et l'élasticité sont deux propriétés contradictoires d'un matériau, et tout matériau doit y trouver un équilibre. Le matériel masterControl S lancé par ANGELALIGN TECHNOLOGY INC. en 2021 présente six caractéristiques essentielles à l'orthodontie invisible. Sa structure multicouche combine les excellentes propriétés de divers matériaux, ce qui améliore considérablement l'efficacité du traitement complet.

Selon le rapport de China Insights Consultancy (CIC), une société de conseil renommée, ANGELALIGN TECHNOLOGY INC. a occupé 41,1% du marché chinois (partie continentale) en 2021, se classant en première place.

Pour promouvoir l'exploration et la coopération académiques dans le domaine de l'orthodontie, et pour favoriser l'intégration de l'expérience clinique et de la recherche académique, ANGELALIGN TECHNOLOGY INC. organise des conférences A-TECH depuis 2014. La société invite chaque année des experts de haut niveau à la conférence A-TECH et apporte un partage de nouveaux résultats d'exploration et d'application pour le développement de la dentisterie numérique. Après 9 ans de développement, la conférence A-TECH est devenue un grand événement qui attire beaucoup d'attention dans le domaine dentaire.

Lors de la conférence A-TECH 2022, ANGLALIGN TECHNOLOGY INC. a dévoilé sa solution d'extraction des prémolaires A7 Speed, un protocole amélioré à haute efficacité, et iOrtho 10.0. Le protocole d'extraction des prémolaires A7 Speed peut synchroniser la mésialisation des dents postérieures avec la rétraction des dents antérieures pour améliorer l'efficacité globale de l'extraction tout en fournissant les résultats attendus. iOrtho, développé par ANGLALIGN TECHNOLOGIE INC. est une plate-forme de services intelligents intégrée d'orthodontie numérique. La version 10.0 propose des mises à niveau dans cinq modules fonctionnels. En particulier, le système de télésurveillance innovant permet aux médecins de guider leurs patients pour qu'ils prennent des photos intra-buccales standard à tout moment, en tout lieu et par eux-mêmes. Cela permet aux médecins de surveiller les conditions intra-buccales des patients et leur fournir des instructions précises.

Mme Li Huamin, fondatrice et PDG d'ANGELALIGN TECHNOLOGY INC., a souligné dans son discours à la conférence : « ANGELALIGN TECHNOLOGY INC. adhère à la même conviction et à la même passion pour ce que nous faisons dès le début, et adopte des changements innovants. Nous nous concentrerons sur le développement à long terme et sain de l'ensemble de l'industrie, fondé sur l'intégration technologique interdisciplinaire. Et nous continuerons de promouvoir l'innovation dans les produits et les solutions médicales cliniques, l'innovation dans les produits, les technologies et les concepts numériques, et l'innovation dans les services médicaux et les modèles de gestion organisationnelle, afin de promouvoir le développement vigoureux de l'orthodontie numérique au niveau mondial. »

