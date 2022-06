MOËT HENNESSY RENFORCE SON PORTEFEUILLE MONDIAL DE VINS D'EXCEPTION AVEC L'ACQUISITION DU VIGNOBLE JOSEPH PHELPS, L'UNE DES PROPRIÉTES VITICOLES LES PLUS RESPECTÉES ET LES PLUS RÉPUTÉES DE LA NAPA VALLEY, EN CALIFORNIE





PARIS et NEW YORK et SAN FRANCISCO, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, division des vins et spiritueux de luxe du groupe LVMH, a le plaisir d'annoncer l'acquisition du vignoble Joseph Phelps, une propriété californienne de référence qui a su conquérir les meilleures tables et caves d'Amérique grâce à sa fabuleuse collection de vins des vallée de Napa et côte de Sonoma et en particulier au légendaire « Insignia », un assemblage à la manière des grands Bordeaux, cultivé dans la Napa Valley. Il est considéré comme l'un des grands vins les plus recherchés et les plus désirables au monde.

Moët Hennessy entend s'appuyer sur l'admirable héritage transmis par Joseph Phelps, ses enfants et petits-enfants, en maintenant les valeurs communes de qualité, d'artisanat, d'entrepreneuriat et de développement durable.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement de Moët Hennessy, dont l'ambition est de proposer à ses consommateurs et à ses partenaires distributeurs, de plus en plus exigeants, un portefeuille de vins et spiritueux de prestige toujours enthousiasmant, en y adjoignant des Maisons aux valeurs d'excellence, d'artisanat et d'héritage particulièrement fortes. La collection Joseph Phelps de vins rouges exceptionnels produits dans la vallée de Napa et sur la côte de Sonoma rejoindra le portfolio de Moët Hennessy composé notamment de champagnes de renom pluri-centenaires et d'une offre toujours plus riche de vins tranquilles réputés, en provenance de France et du Nouveau Monde.

Philippe Schaus, Président-directeur général de Moët Hennessy, commente : « Nous sommes très heureux et extrêmement fiers d'accueillir le vignoble Joseph Phelps dans notre portefeuille de vins et spiritueux de prestige. Grâce aux fabuleux terroirs de Joseph Phelps ainsi qu'à l'expérience et à l'excellence incomparables de son équipe, et avec le soutien de notre réseau de distribution mondiale, nous allons poursuivre la merveilleuse aventure initiée par le fondateur du vignoble il y a cinquante ans et perpétuée par ses héritiers au cours des dernières années. Joseph Phelps a été à la Napa Valley ce que Nicolas Ruinart, Madame Clicquot, Joseph Krug et Claude Moët furent à la région de Champagne. Nous continuerons à développer cette nouvelle Maison dans le respect de l'héritage et de la vision de son fondateur. »

La famille Phelps ajoute ainsi : « Notre père a fondé Joseph Phelps Vineyards en 1973 avec une passion pour l'innovation, un engagement inébranlable envers la qualité et la joie de vivre. Près de 50 ans plus tard, nous sommes fiers d'être passés d'un ranch de bétail de 243 hectares et pionnier de la Napa Valley à un producteur de vins emblématiques acclamé par la critique et internationalement reconnu. Pour les 50 prochaines années, nous sommes convaincus que la transmission de ce joyau de la vallée de Napa et de la côte de Sonoma à Moët Hennessy perpétuera l'héritage de notre famille. Lors de nos discussions, le groupe a d'ailleurs confirmé l'importance et son attachement à tous les membres brillants et dévoués de notre équipe et, surtout, qu'il s'engageait à faire en sorte que notre mission fondatrice et nos valeurs restent au coeur de Joseph Phelps Vineyards. »

À propos de Joseph Phelps

Joseph Phelps a fondé sa cave éponyme en 1973 et s'est rapidement imposé à ses débuts comme un pionnier et un visionnaire créatif dans l'industrie vinicole de la Napa Valley. Un an plus tard, il commençait à produire Insignia, le mélange rouge dans le style bordelais exclusif de la Californie. Dès lors, Insignia a été acclamé par la critique pour ses millésimes emblématiques et quatre fois récompensé par les scores parfaits de 100 points de Robert Parker Wine Advocate pour les millésimes 1991, 1997, 2002 et 2007.

Joseph Phelps Vineyards se compose d'un domaine reconnu mondialement pour la qualité de tous ses vins, avec 213 hectares de ses propres vignes réparties sur onze vignobles dans la vallée de Napa et 30 hectares répartis sur deux vignobles dans la vallée de Sonoma. En mettant l'accent sur l'innovation et l'engagement envers l'excellence, Joseph Phelps Vineyards est aujourd'hui synonyme de vinification californienne de premier ordre et continue d'incarner l'esprit pionnier et l'héritage extraordinaire de son fondateur.

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division vins et spiritueux du groupe LVMH qui détient par ailleurs des domaines viticoles de renom regroupés au sein de l'entité "LVMH Vins d'Exceptions". Regroupant vingt-cinq Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues, Moët Hennessy est engagé depuis de nombreuses années dans un programme environnemental et social, le « Living Soils Living Together ».

Ao Yun, Arbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

