Nomination de madame Jeanne-Évelyne Turgeon au poste de présidente-directrice générale adjointe du CISSS de Laval

QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Jeanne-Évelyne Turgeon à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS). Son mandat débutera le 25 juillet prochain, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières et d'une maîtrise en sciences infirmières pratique avancée de l'Université de Montréal ainsi que d'une maîtrise en gestion et développement des organisations de l'Université Laval, madame Turgeon a oeuvré auprès de différents établissements de santé et de services sociaux, notamment comme directrice adjointe des ressources humaines réseau, de la qualité et des affaires juridiques à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et de directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Elle occupe présentement le poste de directrice générale adjointe aux programmes soutien, administration, performance au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

« Je suis persuadé que madame Turgeon saura contribuer avec succès aux nombreux dossiers en cours, qui visent à assurer des soins et des services d'une grande qualité à la population. Je lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

