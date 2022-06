Nomination de monsieur Marco Bélanger au poste de président-directeur général adjoint du CISSS de Chaudière-Appalaches





QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Marco Bélanger à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS). Son mandat débutera le 4 juillet prochain, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations, monsieur Bélanger a acquis plusieurs années d'expérience en tant que gestionnaire dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il a cumulé différentes fonctions au Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, notamment à titre de directeur du réseau personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement et de directeur intérimaire du réseau santé physique, chirurgie et soins critiques. En 2016, il a été nommé directeur adjoint à la direction des services professionnels, programme chirurgie, au CISSS de Chaudière-Appalaches, puis directeur général adjoint, programme de santé physique générale et spécialisée au sein de cet établissement en 2020.

Citation :

« Je félicite monsieur Bélanger pour cette nomination et lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions. Je suis persuadé qu'il saura épauler avec brio le nouveau PDG de l'établissement, qui est entré en poste récemment. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

