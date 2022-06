Lancement réussi du nouveau satellite en bande C de SES à bord d'une fusée SpaceX





SES annonce que le satellite SES-22 a été lancé avec succès à 17 h 04 min heure locale à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la plateforme de lancement 40 du centre spatial de Cape Canaveral, en Floride.

Fabriqué par Thales Alenia Space, le premier satellite en bande C de SES destiné à libérer les 300 MHz inférieurs de ce spectre, opèrera depuis la position orbitale de 135 degrés Ouest et délivrera des services TV et radio à des millions de foyers américains, ainsi que d'autres services de transmission de données critiques. SES-22 devrait être pleinement opérationnel dès le mois d'août 2022.

Le lancement de SES-22 s'inscrit dans le cadre du programme de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine visant à libérer une partie du spectre de la bande C pour permettre aux opérateurs de réseau mobile de déployer les services 5G aux Etats-Unis contigus. En réponse à un mandat de la FCC, les opérateurs de satellite comme SES doivent reconditionner leur services pour les faire passer des 300 MHz inférieurs de la bande C aux 200 MHz supérieurs et ainsi libérer de l'espace pour la 5G.

Conformément à la décision de la FCC d'accélérer la réaffectation de la bande C aux Etats-Unis d'ici le mois de décembre 2023, et dans le souci d'assurer une continuité de service, SES lancera cinq satellites : SES-18, SES-19, SES-20, SES-21 et SES-22 en 2022.

« Nous sommes ravis du lancement réussi de SES-22 grâce à nos partenaires Thales Alenia Space et SpaceX », a déclaré Steve Collar, CEO de SES. « Le lancement de SES-22, et des autres satellites en bande C prévus cette année, nous permettra de continuer à fournir les services de haute qualité auxquels nos clients ont été habitués ces dernières décennies, tout en libérant le spectre nécessaire au déploiement rapide de la 5G aux Etats-Unis. »

« La réussite du lancement de SES-22 est le résultat d'une longue et fructueuse collaboration avec SES », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space. « Cet accomplissement reflète l'héritage éprouvé en orbite de notre plateforme Spacebus 4000 B2, allié à notre capacité à livrer SES-22 dans des délais courts ? deux éléments clés dans la décision de SES de collaborer avec nous pour remplacer sa flotte existante en bande C. »

La livraison au sol du satellite SES-22 s'est déroulée en un temps record, puisque Thales Alenia Space a fabriqué et expédié le satellite 22 mois seulement après sa commande. SES-22 est le septième satellite SES lancé par SpaceX au cours des dix dernières années.

Pour plus d'information sur SES-22 et les autres satellites en bande C, cliquez ici.

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d'offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s'appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte environ 8200 chaînes à 361 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d'informations sur : www.ses.com

Suivez Thales Alenia Space sur :

LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

À propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,150 milliards d'euros en 2021 et emploie environ 8900 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.

www.thalesaleniaspace.com

