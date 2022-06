EIG lance Grupo Cerro, une plateforme chilienne pour les énergies renouvelables





EIG, un investisseur institutionnel dans le secteur mondial de l'énergie et l'un des principaux investisseurs en infrastructure au monde, a lancé aujourd'hui Grupo Cerro, une nouvelle plateforme d'énergie renouvelable au Chili. La nouvelle entité comprend les centrales de Cerro Dominador détenues par EIG et la société ANPAC, récemment acquise, propriétaire d'un portefeuille de 11 petites et moyennes centrales hydroélectriques au fil de l'eau dans les régions de O'Higgins, de El Maule, du Bíobío et de l'Araucanie. Le portefeuille d'ANPAC, d'une puissance de 110 MW, comprend des centrales en exploitation et des projets à divers stades de construction et de développement sur les marchés spot et à tarif stabilisé.

Suite à cette acquisition, Grupo Cerro gère désormais une puissance de plus de 280 MW installée au Chili, notamment les centrales photovoltaïques (PV) et d'énergie solaire concentrée (CSP) de Cerro Dominador. Le portefeuille du groupe comprend également plusieurs projets avancés de construction et de développement, notamment le complexe Likana Solar, l'un des plus grands projets CSP au monde avec une puissance de 690 MW, Pampa Union, une centrale PV de 600 MW, ainsi que plus de 40 MW de centrales hydroélectriques au fil de l'eau.

R. Blair Thomas, CEO d'EIG, a déclaré : « Cette transaction devrait permettre de dégager des synergies de portefeuille, de créer de l'efficacité opérationnelle et de renforcer la diversification technologique et géographique de Grupo Cerro. Après l'achèvement et la synchronisation de la centrale solaire révolutionnaire de Cerro Dominador en 2021, premier projet CSP en Amérique latine, cette transaction marque une autre étape importante dans notre stratégie d'investissement dans des actifs haut de gamme, dans les meilleures équipes et infrastructures énergétiques soutenant la transition énergétique au Chili ».

Fernando Gonzalez, CEO de Grupo Cerro, a déclaré : « Cette transaction renforce notre engagement en faveur de la croissance au Chili. Ces centrales, combinées à nos projets Likana Solar et Pampa Union en cours de développement, contribueront à diversifier géographiquement notre portefeuille d'énergies renouvelables afin de pouvoir sécuriser davantage la production d'énergies renouvelables à faible coût pour le marché chilien et continuer à fournir de l'énergie propre dans tout le pays 24 heures sur 24 ».

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel leader dans le secteur mondial de l'énergie, avec 25,0 milliards de dollars sous gestion au 31 mars 2022. EIG est spécialisé dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 ans d'existence, EIG a alloué plus de 40 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie par l'intermédiaire de plus de 380 projets ou entreprises dans 38 pays sur six continents. EIG compte parmi ses clients de nombreux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier plan aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège social à Washington, D.C. et des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'EIG à l'adresse suivante www.eigpartners.com.

À propos de Grupo Cerro

Grupo Cerro est une société d'énergie renouvelable récemment créée qui vise à construire un avenir durable en fournissant au système chilien et à ses clients une énergie propre et gérable 24 heures sur 24. La société gère un portefeuille de plus de 280 MW de projets en exploitation dans tout le Chili et un pipeline de développement de 1,3 GW.

