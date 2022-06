Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Marilyn Thibault est nommée, à compter du 25 juillet 2022, secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif. Mme Thibault est directrice générale de la Direction générale des affaires juridiques - Affaires sociales et occupation du territoire au ministère de la Justice.

Ministère des Finances

Mme Katlyn Langlais est nommée, à compter du 30 juin 2022, sous-ministre adjointe au ministère des Finances. Mme Langlais est directrice générale des politiques budgétaires à ce ministère.

M. Carl Poulin est nommé, à compter du 30 juin 2022, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. M. Poulin est directeur principal de la taxation des particuliers à ce ministère.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Mme Manon Lavoie est nommée, à compter du 22 août 2022, présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. Mme Lavoie est avocate associée au sein de la firme Therrien Couture Joli-Coeur.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

M. Marco Bélanger est nommé, à compter du 4 juillet 2022, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. M. Bélanger est directeur général adjoint au programme santé physique générale et spécialisée à ce centre.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mme Jeanne-Evelyne Turgeon est nommée, à compter du 25 juillet 2022, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Mme Turgeon est directrice générale adjointe aux programmes soutien, administration et performance au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Mme Lucie Tremblay est nommée, à compter du 1er octobre 2022, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Mme Tremblay est directrice des soins infirmiers et directrice intérimaire de la vaccination à ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

M. Stéphane Tremblay est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Commission des partenaires du marché du travail

M. Jean Lortie est nommé, à compter du 8 juillet 2022, membre et président par intérim de la Commission des partenaires du marché du travail. M. Lortie est ex-secrétaire général de la Confédération des syndicats nationaux.

Protecteur national de l'élève

M. Jean-François Bernier est nommé, à compter du 1er août 2022, protecteur national de l'élève. M. Bernier est membre et président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Tribunal administratif du Québec

M. Michel Ghali est nommé, à compter du 18 juillet 2022, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Ghali est avocat plaideur au Centre communautaire juridique de Montréal.

Mme Sharon Godbout est nommée, à compter du 18 juillet 2022, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires immobilières. Mme Godbout est avocate à la Ville de Mascouche.

M. Jean-François Lécuyer est nommé, à compter du 18 juillet 2022, membre notaire du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires immobilières. M. Lécuyer est notaire au sein de la firme Gestion Jean-François Lécuyer, notaire inc.

Mme Julie Provost est nommée, à compter du 18 juillet 2022, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Provost est cheffe de division à la Division des programmes sociaux de la Direction des poursuites pénales et criminelles à la Ville de Montréal.

M. Philippe Tremblay est nommé, à compter du 18 juillet 2022, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires immobilières. M. Tremblay est avocat associé au sein de la firme Lavery, de Billy.

Commission consultative de l'enseignement privé

M. Gilbert Héroux est nommé de nouveau membre de la Commission consultative de l'enseignement privé.

Mme Henriette Morin et M. Jean-François Tremblay sont nommés, à compter du 2 octobre 2022, membres de cette commission.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

MM. Maxime Lataille et Sakay Ottawa sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Héma-Québec

Mme Caroline Barbir ainsi que MM. Jean-Frédéric Lafontaine et Pierre Thivierge sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration d'Héma-Québec.

Musée d'Art contemporain de Montréal

Mme Claudie Imbleau-Chagnon est nommée présidente du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.

Mme Lisa Baillargeon et M. Kristian Manchester sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de ce musée.

Mme Arielle Beaudin est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de ce même musée.

Mmes Eléonore Derome et Josée Noiseux ainsi que M. Yves Gauthier sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de ce même musée.

Office franco-québécois pour la jeunesse

Mmes Leattytia Badibanga, Julie Bissonnette et Kim Fontaine-Skronski ainsi que M. Patrick Hyndman sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

Mme Isabelle Fontaine est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cet office.

Mmes Julie Caron-Malenfant et Lara Emond sont nommées membres suppléantes du conseil d'administration de ce même office.

Mme Caroline Ménard est nommée de nouveau membre suppléante du conseil d'administration de ce même office.

Office Québec-Monde pour la jeunesse

M. Simon Clément ainsi que Mmes Isabelle Fontaine et Caroline Ménard sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse.

M. Louis-Étienne Fortier et Mme Véronique Rankin sont nommés, à compter du 3 juillet 2022, membres du conseil d'administration de cet office.

Mme Annie Grand-Mourcel-Brosseau est nommée membre du conseil d'administration de ce même office.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Patricia Gauthier est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Régie du bâtiment du Québec

MM. Harold Castonguay et François Lavoie ainsi que Mme Marie-Alice Phillips sont nommés membres du conseil d'administration de la Régie du bâtiment du Québec.

MM. Rafik Khodja et Pierre Richard sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de cette régie.

Société des alcools du Québec

M. Marc Tremblay est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Société du Palais des congrès de Montréal

M. Jean-Sébastien Boudreault est nommé, à compter du 15 août 2022, membre indépendant du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 18:28 et diffusé par :