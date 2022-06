ENGINE aux États-Unis, en Europe et en Australie devient Big Village, pionnier de l'avenir de la publicité, de la technologie et des données au niveau mondial





Sous sa nouvelle entité, Big Village réunit sous un même toit la technologie publicitaire, les médias, les insights et la créativité pour résoudre les principaux problèmes de l'industrie et faire avancer la publicité vers une nouvelle ère

NEW YORK, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- ENGINE, une entreprise internationale de publicité, de technologie et de données, a annoncé le 17 juin la création de sa nouvelle marque d'entreprise, Big Village ( www.big-village.com ) aux États-Unis, en Europe et en Australie. Elle s'est donné pour mission d'éliminer les modes de pensée cloisonnés de l'industrie du passé et de servir de modèle à l'industrie quant à la signification d'une entreprise de solutions intégrées. Sous son nouveau nom, Big Village est une entreprise internationale de publicité, de technologie et de données qui réunit sous un même toit toute sa gamme de services, notamment des experts en technologies des publicités, en médias, en insights et en créativité, afin de résoudre efficacement certains des plus grands défis du secteur et de faire progresser la publicité et le marketing.

Dirigé par Kasha Cacy en tant que PDG pour l'international, Big Village compte 450 employés dans le monde, et est en pleine croissance. L'entreprise est fière d'être une équipe qui rassemble des perspectives divergentes qui sont imbriquées dans le processus de l'équipe pour débloquer des opportunités inattendues pour les clients.

Les marques et services de Big Village comprennent :

EMX by Big Village : construit sur la technologie de la publicité, le groupe de technologie programmatique de bout en bout de l'entreprise, EMX est un SSP de premier plan, une plateforme de données et un trading desk pour médias ;

Cassandra by Big Village : une collection d'études évolutives sur la génération des Millenium, la Génération Z et la Génération Alpha, permettant de découvrir et de disséquer les tendances émergentes, les perspectives générationnelles et le comportement des jeunes ;

Des experts en médias formés pour briser les silos de technologies des publicités en combinant les connaissances attitudinales des consommateurs, le ciblage de l'audience, l'activation des médias et des mesures robustes pour faire fructifier les investissements en médias ;

Une entreprise internationale d'études de marché qui découvre non seulement « lequel », mais aussi le « pourquoi » du comportement des clients, ce qui permet d'obtenir des données et des informations de meilleure qualité pour prendre de meilleures décisions commerciales ;

Un atelier de création moderne qui positionne les marques de manière à ce qu'elles soient portées par leur public grâce à un travail contextuel sur les canaux sociaux, numériques et traditionnels.

« Quand nous regardons ce à quoi les organisations marketing sont confrontées aujourd'hui, c'est devenu si complexe ; les campagnes ne peuvent plus exister en silos », a déclaré Kasha Cacy, PDG pour l'international de Big Village. « Nous avons pour mission de relever le défi et de résoudre les problèmes que d'autres n'ont pas été en mesure de résoudre : fournir une véritable transparence sur le marché programmatique, mettre à l'échelle des audiences de niche qui ne sont pas proprement définies par des données comportementales, et intégrer profondément les données et les insights dans les processus créatifs et médias, pour n'en citer que quelques-uns. »

Le changement de marque n'inclut pas ENGINE Group UK, propriétaire de l'agence de publicité ENGINE Creative, acquise par Next 15 plus tôt cette année. Cependant, EMX a des employés qui travaillent au Royaume-Uni.

Big Village travaille actuellement sur un certain nombre de grandes initiatives à l'échelle mondiale et s'enorgueillit de trouver des moyens non conventionnels de résoudre de grands problèmes pour ses clients. Par exemple, dans le cadre d'un travail récent avec un groupe touristique de premier plan, Big Village a encouragé son client à réfléchir à la stratégie de marketing non pas en termes de ce qu'il voulait incarner, mais de qui il voulait cibler pour atteindre efficacement de nouveaux clients dans le sillage de la pandémie. Au cours des deux dernières années, et encore aujourd'hui, Big Village a aidé ce client à augmenter sa fréquentation de manière significative.

Un excellent exemple de la façon dont les experts de Big Village travaillent ensemble pour résoudre de grands problèmes est la campagne éducative au vaccin contre la COVID-19 « It's Up To You » de l'Ad Council. L'Ad Council s'est associé à Big Village pour améliorer la qualité du public ciblé et mieux différencier les personnes hésitant à se faire vacciner des autres groupes, ainsi que pour activer ce message sur les canaux médiatiques les plus efficaces. En s'appuyant sur des solutions de ciblage uniques, notamment Digital Audiences (insights) et EMX Data Connected Marketplacetm, Big Village a ciblé et activé de manière transparente certaines audiences à travers l'offre média d'EMX.

Big Village s'engage également à établir des partenariats avec des sociétés de solutions technologiques externes afin d'étendre et de développer ses offres. EMX, par Big Village, s'est associé à Audigent, le leader de l'activation, de la curation et de l'identité des données, pour étendre les capacités de données de première partie de son Data Connected Marketplace. tm En tant que SSP privilégié du produit SmartPMPtm d'Audigent, EMX fournit une plus grande levée d'audience, un meilleur ciblage, une plus grande échelle et une meilleure diffusion.

À propos de Big Village

Big Village est une entreprise internationale de publicité, de technologie et de données. Guidés par notre groupe diversifié d'experts, nous proposons une nouvelle façon de travailler en réunissant sous un même toit des solutions programmatiques, des médias, des insights et de la créativité. Big Village a son siège social à New York et compte 12 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur big-village.com.

Contact pour les médias

Laura Czaja, Directrice, Communications d'entreprise

Big Village

[email protected]

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 17:40 et diffusé par :