Medidata annonce l'expansion rapide de son Sensor Cloud Network avec l'ajout de 10 innovateurs dans les technologies de santé





Medidata, une société du groupe Dassault Systèmes, a annoncé que 10 entreprises très innovantes ont rejoint son révolutionnaire Sensor Cloud Network. AliveCor, Aural Analytics, Biobeat, Blue Spark Technologies, Glooko, Indie Health, l'Université de l'Arizona, l'Université Carnegie Mellon, l'Université de Rochester et l'Université du Vermont font dorénavant partie de la première collaboration intersectorielle axée sur la résolution des défis liés aux intégrations de capteurs, à la standardisation des données de capteurs et au développement d'algorithmes et de biomarqueurs numériques novateurs. Ces acteurs contribueront à la création de nouveaux points terminaux numériques qui pourraient se traduire par des traitements plus efficaces et de meilleurs soins de santé pour les patients.

Le Sensor Cloud Network, qui inclut des organismes de recherche sous contrat (ORC), des fabricants de dispositifs, des développeurs de médicaments et de vaccins, des sociétés d'analyse et des établissements universitaires, crée des opportunités pour les scientifiques des données pour affiner, tester et fournir des algorithmes physiologiques avec une signification clinique à grande échelle. Comme exemples, on peut citer les paramètres de mouvements affinés comme la démarche, les paramètres cardiovasculaires, les informations métaboliques et l'analyse du langage de qualité clinique.

« Alors que l'utilisation de capteurs dans les essais cliniques devrait atteindre 50 % d'ici 20251, nous nous efforçons de faire du Sensor Cloud de Medidata la norme dans le secteur pour la collecte et l'analyse des données de capteurs de qualité médicale », a déclaré Ben Schlatka, vice-président du département Solutions de biomarqueurs numériques chez Medidata. « Nous sommes ravis de travailler avec un groupe diversifié de partenaires pour contribuer à façonner le futur de la collecte et de l'analyse des données des patients, et faire de Sensor Cloud la plateforme de choix pour le développement de nouveaux biomarqueurs numériques dans un large éventail de domaines thérapeutiques. »

Voici quelques commentaires des tout derniers partenaires du Sensor Cloud Network :

« AliveCor est ravie de rejoindre le Sensor Cloud Network de Medidata pour aider à faciliter et élargir l'accès aux essais cliniques pour toute une gamme de maladies graves. Medidata et AliveCor démocratisent la recherche clinique en fournissant un moyen fiable de capturer et partager à distance des données importantes sur la santé cardiaque », a déclaré Aman Bhatti, D.M., vice-président principal du département Global Biopharma chez AliveCor, un grand innovateur dans la technologie d'électrocardiogramme personnel homologuée par la FDA.

« Aural Analytics est ravie de s'associer avec un chef de file de l'industrie comme Medidata. L'inclusion de notre technologie dans la plateforme innovante de Medidata améliorera grandement ses capacités pour la collecte et l'analyse du langage », a affirmé Judy Smythe, PDG d'Aural Analytics, la principale société de neuroscience du secteur exploitant l'utilité clinique du langage dans toutes les tranches d'âge et à travers le monde.

« Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec Medidata et ses partenaires alors que nous soutenons et faisons avancer conjointement le processus d'essai clinique décentralisé avec une technologie de suivi des patients à distance reposant sur l'IA, dans le but de mieux regrouper les données des patients », a expliqué Arik Ben Ishay, PDG de Biobeat, une société medtech dotée de capacités uniques en matière d'IA appliquée à la santé dans le domaine du suivi des patients.

« Blue Spark est enthousiasmée de devenir l'un des premiers membres du Sensor Cloud Network de Medidata. L'intégration de notre plateforme de suivi de la température en continu, sans fil et portable TempTraq permet aux chercheurs d'accéder à des données continues de température corporelle en temps réel, envoyées directement dans le Sensor Cloud Network. Il a été démontré cliniquement que TempTraq peut détecter les fièvres jusqu'à 18 heures plus tôt que la norme de soin », a déclaré John Gannon, président et chef de la direction de Blue Spark Technologies, Inc., un innovateur en matière de solutions de dispositifs médicaux portables.

« Nous sommes absolument ravis de nous associer avec l'équipe Sensor Cloud de Medidata pour permettre aux entreprises du secteur des sciences de la vie d'exécuter plus facilement des essais cliniques mondiaux, en utilisant la plateforme Connected Research de Glooko. Cela bénéficiera aux chercheurs lors de la collecte de points terminaux numériques, tout en procurant aux patients une meilleure expérience d'essai, ce qui aboutira au final à un développement plus efficace de thérapies nouvelles et innovantes pour tous les états pathologiques », a précisé Komathi Stem, chef de l'exploitation chez Glooko, une société de santé numérique qui utilise des algorithmes d'IA/apprentissage automatique pour délivrer un engagement de précision, transformer les soins et accélérer la recherche clinique.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat unique avec le Sensor Cloud Network de Medidata car nos deux sociétés pensent que déplacer la recherche clinique au domicile, avec la collecte de données décentralisée, améliorera la qualité de l'industrie, aboutissant à des améliorations globales des traitements », a expliqué Clint McClellan, PDG de Indie Health, qui rend les essais cliniques décentralisés et le suivi des patients à distance faciles, abordables, évolutifs et fiables.

« Nous mettons à profit les outils et la technologie disponibles dans le Sensor Cloud Network de Medidata pour faire avancer et accélérer nos travaux dans le développement d'algorithmes de détection du risque de chute dans la population atteinte de sclérose en plaques, une maladie qui affecte 2,3 millions de patients dans le monde, parmi lesquels 50 % feront un jour une chute qui aura un impact négatif sur leur qualité de vie », a indiqué le Dr Ryan McGinnis, responsable du groupe MSense à l'Université du Vermont. « Le Sensor Cloud Network nous permet d'explorer la combinaison de résultats rapportés par les patients et de données de dispositifs portables de qualité médicale en milieu éloigné à grande échelle, afin de mieux comprendre ce problème et développer une intervention numérique. »

Pour en savoir plus à propos du Sensor Cloud Network, veuillez cliquer ici.

Medidata est une filiale en propriété exclusive de Dassault Systèmes qui, avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, se positionne en leader de la transformation numérique des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée avec la première plateforme scientifique et commerciale de bout en bout, couvrant les étapes allant de la recherche à la commercialisation.

Y. Jansen and G. Thornton, "Wearables & Big Data In Clinical Trials ? Where Do We Stand?," Clinical Leader, Février 2020. https://www.clinicalleader.com/doc/wearables-big-data-in-clinical-trials-where-do-we-stand-0001.

À propos de Medidata

Medidata est à la tête de la transformation numérique des sciences de la vie, créant de l'espoir pour des millions de patients. Medidata contribue à fournir des preuves et des informations qui permettent aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic, ainsi qu'aux chercheurs universitaires, d'accélérer la création de valeur, de minimiser les risques et d'optimiser les résultats. Plus d'un million d'utilisateurs enregistrés chez plus de 2 000 clients et partenaires accèdent à la plateforme la plus fiable au monde de données sur le développement clinique, commerciales et du monde réel. Medidata, une société du groupe Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), a son siège social à New York et possède des bureaux dans le monde entier pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients. Découvrez-en plus sur www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences de jumeau virtuel du monde réel avec notre plateforme et nos applications 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour parvenir à un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une "société européenne" française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 16:40 et diffusé par :