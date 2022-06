NEI réduit les frais de certaines séries des Portefeuilles NEI ER Sélect





TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui des réductions de frais à l'égard de certaines séries des Portefeuilles NEI ER Sélect, avec prise d'effet immédiate. Ces réductions témoignent de l'engagement de NEI à procurer de la valeur aux investisseurs, leur donnant accès à des solutions à prix concurrentiels pour les aider à faire fructifier leur patrimoine tout en ayant des retombées positives sur le monde. Forte d'une expérience d'entreprise de plus de trente ans en investissement responsable qu'elle emploie à mobiliser activement les sociétés en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), NEI est signataire des Principes pour l'investissement responsables des Nations Unies.

Les réductions de frais des Portefeuilles NEI ER Sélect s'inscrivent dans la foulée de plusieurs réductions de frais qui ont été appliquées à l'échelle des fonds de NEI au cours des dernières années. Les réductions de frais suivantes entreront en vigueur immédiatement :

Fonds Série Frais

d'administration

actuels Nouveaux frais

d'administration Portefeuille NEI ER Sélect revenu A 0,25 % 0,20 % F 0,25 % 0,20 % P 0,20 % 0,15 % PF 0,20 % 0,15 % Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance A 0,25 % 0,20 % F 0,25 % 0,20 % P 0,20 % 0,15 % PF 0,20 % 0,15 % Portefeuille NEI ER Sélect équilibré A 0,30 % 0,25 % F 0,25 % 0,20 % P 0,20 % 0,15 % PF 0,20 % 0,15 % Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu A 0,30 % 0,25 % F 0,25 % 0,20 % P 0,20 % 0,15 % PF 0,20 % 0,15 % Portefeuille NEI ER Sélect croissance A 0,35 % 0,30 % F 0,30 % 0,25 % P 0,25 % 0,20 % PF 0,25 % 0,20 % Portefeuille NEI ER Sélect croissance maximale A 0,40 % 0,35 % F 0,35 % 0,30 % P 0,30 % 0,25 % PF 0,30 % 0,25 %

Les ratios de frais de gestion (« RFG ») sont publiés deux fois par année. Ils se fondent sur les frais appliqués au cours de la période précédente. Les RFG tiendront pleinement compte des changements apportés aux frais d'administration après qu'au moins une année complète se sera écoulée depuis la modification des frais.

Pour en savoir plus sur les fonds et les portefeuilles de NEI, veuillez consulter le prospectus simplifié (en format PDF).

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé en investissement responsable qui gère plus de 11 G$ CA. Comptant plus de 30 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable. La société assure une gestion active et rigoureuse de l'actif qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Nous sommes un fournisseur de services de gestion de patrimoine de premier plan pour le secteur financier canadien, aidant des centaines d'institutions et d'entreprises de détail à acquérir un avantage concurrentiel. En se connectant à notre centre souple de produits et de services intégrés, nos partenaires sont en mesure d'offrir une meilleure gestion de patrimoine à leurs clients. Notre offre exhaustive comprend des services de courtage en valeurs mobilières et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, est spécialiste en fonds et portefeuilles d'investissement responsable. Notre société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, offre aux investisseurs autonomes les moyens de se constituer un patrimoine avec confiance. Aussi, les Services des correspondants d'Aviso offrent des services de garde de biens et de courtiers chargés de comptes aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Forts d'actifs sous administration et sous gestion de plus de 100 G$ CA, nous sommes une organisation ambitieuse soutenue par la force collective de nos propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co?operators/CUMIS et Desjardins. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Des commissions de suivi peuvent être associées à un placement dans certaines séries de titres de fonds communs de placement. Veuillez consulter l'aperçu du fonds ou le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque de commerce déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C.et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Patrimoine Aviso »). Patrimoine Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C. (« Patrimoine Aviso S.E.C. »), détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales (« centrales ») et au Groupe CUMIS limitée.

