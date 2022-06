Le Conseil canadien de la jeunesse agricole pousse à l'action pour les défis liés à la sécurité alimentaire, à l'agriculture durable et à la main-d'oeuvre





OTTAWA, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Le mandat de la première cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole a pris fin mardi avec une dernière réunion virtuelle avec l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Ce groupe de 21 jeunes Canadiens et Canadiennes de 30 ans et moins est un mélange diversifié de personnes de sous-secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui proviennent de chaque province et du Nord.

Les membres du Conseil, présidé par Jerry Bos, un producteur laitier du Nouveau-Brunswick, ont tenu des réunions régulièrement pour fournir des conseils sur les possibilités et les défis relatifs à l'alimentation et pour échanger des renseignements et des pratiques exemplaires. Leur travail a permis de bien comprendre les points de vues des jeunes en agriculture. Le mandat du Conseil - que les membres ont rédigé - comprenait la promotion du développement de carrière en agriculture, la sensibilisation et l'éducation, et la lutte contre les changements climatiques.

L'une des pierres angulaires de leur mandat consistait à faire part de leur vision pour le prochain cadre stratégique pour l'agriculture d'AAC. Le cadre établira la voie à suivre du secteur au-delà de 2028. Nous avons sollicité les commentaires des jeunes sur les possibilités et les défis actuels et potentiels du secteur et nous continuons de le faire.

Aussi, AAC a demandé la rétroaction des membres du Conseil sur le concept de son programme Agri-Communication. Les membres ont fourni des conseils sur des façons concrètes, pour le programme, de renforcer la confiance du public et des consommateurs et consommatrices et de faire connaître les nombreuses pratiques d'alimentation et d'agriculture durables au Canada. Les membres ont également échangé des idées sur la manière de rendre le secteur agricole et agroalimentaire canadien plus concurrentiel et de transférer les connaissances entre les générations et des productrices et producteurs aux consommatrices et consommateurs.

Conformément à l'objectif du gouvernement du Canada de travailler à la création d'un système alimentaire mondial plus durable, plusieurs membres du Conseil ont aidé à présenter le point de vue des jeunes du Canada dans d'autres tribunes, y compris les tables de consultation du secteur d'AAC et divers dialogues de la FAO et du Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies. Le Conseil a ainsi eu l'occasion de parler de l'importance de soutenir les jeunes dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture et de définir la position du Canada en ce qui concerne les jeunes en agriculture et en agroalimentaire.

Une annonce devrait être faite au cours des prochaines semaines au sujet des 15 personnes dont la candidature a été retenue pour la deuxième cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole. La deuxième cohorte sera composée de nouvelles et nouveaux membres et d'anciennes et anciens membres. Ensemble, les membres formeront un groupe représentatif de la jeunesse canadienne passionnée par l'alimentation et l'agriculture qui sera le reflet de la diversité régionale et démographique du Canada. Leur mandat durera 18 mois.

Les jeunes Canadiennes et Canadiens sont dynamiques, engagés et passionnés par l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire. En offrant une tribune à la prochaine génération pour qu'elle propose des idées novatrices et nouvelles, on permet à la jeunesse canadienne de jouer un rôle actif dans les décisions qui façonneront son avenir.

Citations

« À tous les jeunes leaders qui ont donné de leur temps et qui se sont entièrement engagés dans le Conseil canadien de la jeunesse agricole, je vous dis un très sincère merci. Vos points de vue sont inspirants et vous avez contribué aux décisions qui auront une incidence sur la prochaine génération agricole canadienne. Ensemble, vous avez façonné l'avenir de notre secteur. Encore une fois, merci. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur agricole canadien est un chef de file mondial en raison de son innovation, de sa résilience et de sa réflexion prospective. Le Conseil canadien de la jeunesse agricole incarne ces qualités et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et le secteur pour donner des conseils sur ce que nous croyons être l'avenir de l'agriculture canadienne. Ma participation au Conseil m'a permis de mieux comprendre le secteur et j'étais fier de représenter le point de vue des jeunes. Je recommande fortement cette expérience aux personnes qui souhaitent bâtir un avenir meilleur pour la prochaine génération de professionnels et professionnelles de l'alimentation et de l'agriculture. »

- Jerry Bos, coprésident du Conseil canadien de la jeunesse agricole et propriétaire de Boscenic Farms

Faits en bref

La première cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole a été annoncée le 24 juillet 2020.

Tout comme le Conseil jeunesse du premier ministre, le Conseil canadien de la jeunesse agricole est une autre tribune qui permettra au gouvernement du Canada de s'entretenir directement avec les jeunes au sujet des enjeux importants pour eux.

Liens connexes

