Signalement d'une situation de potentielle maltraitance au CHSLD Providence-Saint-Joseph en février 2022: la Croix-Rouge soulagée par les conclusions favorables de la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services





MONTRÉAL, 29 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la Croix-Rouge (SCCR), mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec pour aller prêter main-forte dans les milieux de vie pour personnes aînées depuis le début de la pandémie de COVID-19, s'est dite soulagée par les conclusions du rapport de la Commissaire locale aux plaintes, lesquelles confirment l'absence de maltraitance.



Rappelons que durant les deux ans au plus fort de la pandémie de COVID-19, la SCCR est intervenue dans plusieurs centaines de milieux de vie sur le territoire québécois où elle a été à même de constater le dévouement et l'engagement des membres du personnel envers les aînés. Agissant selon ses principes, elle a aussi fait en sorte d'aider à bonifier des prestations de service dans un contexte difficile.



La médiatisation de ce genre de situation étant parfois délicate et de surcroît, avant l'obtention des conclusions de la CLPQS, la SCCR, bien que n'étant pas à l'origine de cette médiatisation, est sensible et désolée des répercussions qu'elle reconnaît pour l'ensemble des personnes touchées et liées à ce milieu de vie et notamment, les résidents, les familles, les membres de la direction et le personnel ainsi que la communauté les entourant.

RENSEIGNEMENTS :

Direction des communications de la Croix-Rouge canadienne, Québec

Ligne de relations avec les médias 24-7 : 1 888 418-9111

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 15:45 et diffusé par :