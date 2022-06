Avis aux médias - Le ministre Vandal annoncera un soutien important du gouvernement du Canada destiné à des événements et à des expériences touristiques à Calgary et dans le Sud de l'Alberta





CALGARY, AB, le 29 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, annoncera un soutien fédéral destiné à une série d'initiatives qui stimuleront l'économie locale de Calgary et positionneront l'économie du tourisme en Alberta sur la voie d'une croissance à long terme.

Le ministre Vandal sera accompagné de George Chahal, député de Calgary Skyview; de Steve McDonough, président et chef du conseil d'administration, Calgary Stampede; de Franca Gualtieri, directrice générale, Tourism Calgary; et de Lindsey Galloway, présidente et directrice générale, parc Heritage.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : Le jeudi 30 juin 2022



Heure : 10 h (HR)



Endroit : Nutrien Western Event Centre ? Rotunde

Parc du Stampede

1800 Stampede Trail SE

Calgary (Alberta)

