UNIVERSAL INVESTMENT ET ACCELEX S'ASSOCIENT POUR FOURNIR DES SERVICES DE PROCHAINE NOUVELLE GÉNÉRATION DESTINÉS AUX INVESTISSEURS NON TRADITIONNELS





CE PARTENARIAT OFFRE AUX CLIENTS DES SERVICES DE DONNÉES DE POINTE POUR LES PORTEFEUILLES DE PLACEMENTS ALTERNATIFS NON TRADITIONNELS

LONDRES, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Universal Investment et Accelex ont lancé aujourd'hui une nouvelle initiative visant à proposer une gamme améliorée de services de données aux investisseurs alternatifs. Universal Investment, l'une des principales plateformes de services de fonds et de super ManCos en Europe, s'est associée à Accelex, l'un des meilleurs fournisseurs de solutions d'acquisition de données, d'analyse et de production de rapports, afin de proposer des analyses de portefeuille complètes pour les placements non traditionnels- , et notamment y compris des renseignements détaillés sur les actifs sous-jacents.

La transparence est essentielle pour les investisseurs. Cependant, contrairement aux valeurs mobilières hautement normalisées et automatisées, les investissements dans le capital-investissement, les infrastructures ou les énergies renouvelables génèrent de grandes quantités de contenu non structuré qui nécessitent un traitement manuel et long. Avec Accelex, Universal Investment numérisera digitalisera ces processus, de l'acquisition et de l'étiquetage de documents, en passant par l'extraction de données, la production de rapports et l'analyse ? le tout grâce à l'intelligence artificielle et aux techniques d'apprentissage automatique exclusives d'Accelex. Dans le cadre de ce partenariat, les entreprises élaboreront également une série de services de données de pointe, fournissant aux clients des outils pour mieux comprendre les facteurs de rendement les moteurs de la performance des placements non traditionnels.

« Le partenariat avec Accelex est un élément important de notre effort continu d'innovation. Il étend nos capacités avancées existantes de production de rapports aux placements alternatifs, ce qui nous permet nous permettant d'accroître la transparence pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs sur notre plateforme. De plus, Accelex nous aide également à automatiser davantage les processus entourant les placements alternatifs », a fait remarquer Michael Reinhard, PDG d'Universal Investment. « Accelex peut faire valoir apporte des capacités éprouvées et évolutives, et dispose d'une équipe exceptionnelle avec laquelle nous sommes heureux de travailler, car nous automatisons maintenant les tâches manuelles traditionnelles pour les placements placements alternatifs non traditionnels, ce qui permet à nos clients d'améliorer davantage leurs décisions d'investissement de placement. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Universal Investment, de proposer notre solution et d'ajouter de la valeur à leurs clients investisseurs non traditionnels alternatifs », a déclaré Franck Vialaron, PDG d'Accelex. « Cette relation valide indiscutablement le travail que nous accomplissons ici chez Accelex, l'applicabilité de notre plateforme aujourd'hui et les fonctionnalités futures que nous pouvons construire ensemble. Nous nous réjouissons à l'idée d'entretenir une relation longue et fructueuse.

À propos d'Universal Investment

Universal Investment Group est l'une des principales plateformes de services de fonds et de super ManCos en Europe avec environ 753 milliards d'euros (785 milliards de dollars américains) d'actifs sous administration, environ 2 000 mandats de fonds communs de placement et de fonds spéciaux, et un effectif de plus de 1 000 personnes à Francfort-sur-le-Main, Luxembourg, Dublin et Cracovie. Fondée en 1968, la société est une plateforme indépendante pour les gestionnaires d'actifs, ainsi que pour les investisseurs institutionnels offrant des solutions de structuration et d'administration, et proposant des services de gestion des risques pour les valeurs mobilières, l'immobilier et les placements alternatifs. Les sociétés UI labs, UI Enlyte et CAPinside complètent l'offre de services innovants du groupe. Universal Investment est signataire des Principes de l'ONU pour l'investissement responsable. (au 30 avril 2022).

À propos d'Accelex

Accelex propose des solutions d'acquisition de données, d'analyse et de production de rapports pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs, permettant aux entreprises d'accéder au plein potentiel des données essentielles sur le rendement des investissements et les transactions. Grâce à des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique exclusives, les solutions d'Accelex automatisent les processus d'extraction, d'analyse et de partage de données non structurées et difficiles à accéder. Accelex, dont le siège social est à Londres, possède des bureaux à Paris, à Luxembourg, à New York et à Toronto. Pour plus d'informations, consultez le site suivant : www.accelextech.com.

