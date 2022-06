Le West Prince Curling Club reçoit du financement pour la construction d'une nouvelle installation de curling dans la région de Prince-Ouest, Î.-P.-É.





PRINCE-OUEST, PE, le 29 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Clair Sweet, du West Prince Curling Club, ont annoncé du financement pour la construction d'une nouvelle installation de curling dans la région de Prince-Ouest, à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le financement appuiera la construction d'une nouvelle installation de curling de 21 116 pieds carrés, à quatre pistes et comprenant des toilettes, des casiers, une cuisine, un pavillon, des locaux administratifs et de l'espace d'entreposage. La nouvelle installation sera construite dans un endroit plus central, ce qui permettra de regrouper les deux installations de curling existantes des villes voisines de O'Leary et d'Alberton.

Le nouveau centre de curling profitera aux amateurs de ce sport ainsi qu'à tous les résidents, car il permettra d'améliorer les activités récréatives, de réduire les coûts d'entretien et de se rassembler plus facilement en un seul endroit plutôt que deux pour les activités récréatives et les matchs de curling.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,3 millions de dollars dans ce projet. La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour ce projet s'élève à plus de 1,9 million de dollars, tandis que le West Prince Curling Club inc. investit plus de 1,5 million de dollars.

Citations

« Les activités récréatives et les sports sont essentiels à l'édification de collectivités fortes et unies. Les habitants de l'île et les compétiteurs de tout le Canada profiteront bientôt du nouveau centre de curling de Prince-Ouest, qui sera un atout précieux et une infrastructure maîtresse au service de la communauté pendant de nombreuses années. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures sportives et récréatives créent un sentiment d'appartenance au sein de notre communauté. Une nouvelle installation moderne située au centre de Mill River améliorera les infrastructures récréatives communautaires dans la région de Prince-Ouest et en facilitera l'accès. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« C'est une belle histoire à l'échelle communautaire puisque deux clubs de curling qui avaient besoin d'un nouveau domicile ont été accueillis dans un endroit central, au centre de villégiature Mill River, qui leur a offert un terrain. Ce club moderne et bien conçu sera destiné au curling et à d'autres activités récréatives dans la région de Prince-Ouest. Merci aux gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard d'avoir fourni les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet. »

Clair Sweet, président du West Prince Curling Club

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,3 millions de dollars dans ce projet au titre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 2,3 millions de dollars dans ce projet au titre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 17 millions de dollars dans 29 projets liés aux infrastructures récréatives à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 46 milliards de dollars dans les collectivités de tout le Canada pour des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures récréatives.

pour des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures récréatives. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur notre eau et nos terres.

