Construction de l'autoroute 35 entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la frontière américaine - Un projet de reboisement novateur

LONGUEUIL, QC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, soulignent aujourd'hui la signature d'une entente de 6,67 M$ avec l'Université du Québec à Montréal (UQAM) visant la réalisation d'un projet de recherche dans le cadre du prolongement de l'autoroute 35 entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la frontière américaine. Ce projet permettra de recréer environ 24,5 hectares de superficie boisée grâce à la plantation de 35?000 arbres. La réalisation et le suivi de ce projet novateur seront assurés jusqu'en 2033.

Plus précisément, ce projet de compensation situé sur d'anciennes terres agricoles permettra d'agrandir une forêt existante à Pike River, en Estrie. Les objectifs sont de recréer un écosystème propice pour la faune afin qu'elle s'y installe et d'augmenter la biodiversité locale. Plus d'une douzaine d'espèces en raréfaction locale ou à statut précaire y sera plantée. L'intégration d'un volet de recherche permettra aussi d'acquérir des connaissances afin de mieux comprendre la restauration des écosystèmes forestiers.

« Notre gouvernement est fier de réaliser ce projet qui sort de l'ordinaire en collaboration avec des chercheurs spécialisés de l'UQAM. Cette initiative permet de compenser les répercussions sur l'environnement du prolongement de l'autoroute 35, ce qui est incontournable, en plus d'acquérir des connaissances précieuses pour les futurs projets de restauration. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La préservation de l'environnement naturel est une priorité pour la population de Brome-Missisquoi. Je suis donc très heureuse de voir la réalisation de ce projet de recherche et de compensation visant la restauration de ces hectares boisés de Pike River. L'implantation de cette nouvelle forêt se fera dans la zone inondable de la baie Missisquoi, ce qui contribuera à l'infiltration et à la rétention de l'eau et bénéficiera aux générations à venir. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« La réalisation de ce projet exige une vision et de l'audace. Grâce à ce partenariat avec le ministère des Transports, nous pouvons le mener avec une approche écosystémique. Comme chercheurs et comme citoyens, nous devons faire mieux et faire plus pour recréer des habitats forestiers résilients qui survivront aux changements climatiques et aux phénomènes météo extrêmes. À Pike River, grâce aux moyens et surtout au temps qui nous sont octroyés, nous explorons, expérimentons et visons à créer de nouvelles façons de restaurer des habitats ou de compenser des pertes d'écosystèmes forestiers. »

Daniel Kneeshaw, Ph. D. en sciences de l'environnement et titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur la résilience et les vulnérabilités des forêts tempérée et boréale aux changements climatiques

Pour aménager la forêt et y conduire ses expérimentations, l'équipe de recherche a ciblé différents patrons de plantations et a divisé le terrain en quadrats de 10 m 2 .

. Le projet a débuté en 2020 avec la transplantation d'arbres matures qui étaient situés dans la zone de construction de l'autoroute 35. Certains arbres atteignent 20 m de hauteur, ce qui permet d'accélérer le processus de création de la forêt.

Divers suivis permettront de surveiller l'évolution de la forêt en plus de documenter la présence de la faune et de la flore de plus petit calibre dans ce nouvel écosystème. Les démarches de reboisement visent aussi à freiner la présence d'espèces végétales exotiques envahissantes ou nuisibles.

Afin de suivre l'atteinte des objectifs compensatoires et de recherche, un comité se réunit annuellement en collaboration avec Conservation de la nature Canada , le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. La nouvelle forêt sera implantée dans la zone inondable de la baie Missisquoi, ce qui favorisera la rétention et l'infiltration de l'eau.

Le site accueillera trois autres projets de compensation liés au prolongement de l'autoroute 35 :

une compensation de l'habitat du poisson visant à créer des habitats favorables à la reproduction et à l'alimentation des espèces présentes dans la zone du projet;



la création de milieux humides visant à fournir des habitats pour la faune en général et à veiller à ce que les différentes fonctions écologiques des milieux humides soient recréées;



un réaménagement de certaines terres agricoles enclavées par le projet afin de les redonner à l'agriculture et ainsi consolider l'exploitation agricole dans le secteur.

Le coût global pour la réalisation de la phase III du projet de prolongement de l'autoroute 35 est de 222,9 M$, incluant une contribution financière de 82,1 M$ du gouvernement fédéral dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada 2014-2024. L'investissement pour la réalisation de ce projet de compensation y est compris.

