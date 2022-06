L'arrondissement de Verdun lance son Plan de développement de la communauté nourricière 2022-2030





MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Une nouvelle page de Verdun s'est écrite le 29 juin, alors que la mairesse Marie-Andrée Mauger a lancé avec fierté le Plan de développement de la communauté nourricière (PDCN) de Verdun 2022-2030. Les orientations et les priorités mises de l'avant dans le PDCN guideront l'ensemble des interventions qui seront réalisées au cours des prochaines années sur tout ce qui touche à l'alimentation et à l'agriculture urbaine sur l'ensemble du territoire.

Objectif

Le PDCN de Verdun a comme objectif principal d'améliorer son système alimentaire local en encourageant l'agriculture urbaine et en favorisant l'accès à une nourriture de qualité et locale dans tous les milieux de vie de Verdun, dans une perspective de développement durable.

Cinq grandes orientations

Le plan de développement culturel de l'arrondissement propose 15 priorités d'action, élaborées autour de cinq grandes orientations :

Bonifier et valoriser l'agriculture de proximité de manière harmonieuse

Promouvoir et éduquer sur les bonnes pratiques alimentaires et agricoles

Stimuler une gouvernance alimentaire inclusive et partagée

Faciliter l'accès à des aliments de qualité pour tous

Innover et soutenir les pratiques durables

CItations

« C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que nous dévoilons notre plan de développement de la communauté nourricière. C'est l'aboutissement d'une année de travail, pendant laquelle nous avons consulté la population, étudié les enjeux liés à l'alimentation dans l'arrondissement et collaboré avec de nombreux experts, partenaires, organismes et institutions. L'arrondissement est bien positionné pour réaliser ce Plan. Des projets en alimentation et en agriculture urbaine sont déjà bien implantés à Verdun et plusieurs services liés à la sécurité alimentaire sont offerts. Dans le contexte des changements climatiques et de la hausse du prix des aliments, ce plan est un incitatif à continuer à travailler ensemble, à mettre nos idées et nos forces en commun afin que toutes et tous aient accès à une alimentation saine, diversifiée, de proximité, abordable et durable. »

Mme Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun

« Ce Plan démontre la volonté de citoyennes et de citoyens, de l'arrondissement et des groupes de Verdun d'améliorer notre alimentation locale. L'agriculture urbaine et l'accès alimentaire de quartier contribuent à la santé de nos communautés! »

Mme Kaila Munro, conseillère d'arrondissement, district Desmarchais-Crawford et co-porteuse du dossier de la communauté nourricière

« Je suis ravie qu'à Verdun, l'idée d'un Plan de développement des communautés nourricières ait germé. Nous avons un terreau fertile avec une multitude d'acteurs créatifs et innovants. Nous pouvons être fier.ère.s de ce travail collectif pour ensemencer notre milieu de vie et faire face aux enjeux de demain. »

Mme Céline-Audrey Beauregard, conseillère d'arrondissement, district Champlain-L'Île-des-Soeurs et co-porteuse du dossier de la communauté nourricière

« Je suis très heureux du lancement de cette planification qui favorise la mobilisation de tous pour une plus grande autonomie alimentaire. La pandémie nous a rappelé à quel point produire et s'approvisionner localement est important. Notre gouvernement reconnaît les bénéfices de l'agriculture urbaine et de proximité pour l'économie locale. De plus, ce PDCN s'inscrit dans les projets d'autonomie alimentaire et, ce faisant, est en lien avec notre Politique bioalimentaire 2018-2025. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Financement du projet

Ce projet a été rendu possible grâce au financement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Le Plan de développement de la communauté nourricière de Verdun 2022-2030 peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de l'arrondissement et sur la plateforme Réalisons Montréal.

