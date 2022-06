100e édition | Journée internationale des coopératives et plateforme électorale - Construire un monde meilleur, un engagement à la fois





LÉVIS, QC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - La 100e édition de la Journée internationale des coopératives aura lieu ce samedi 2 juillet. Cette édition particulière sera présentée sous la thématique « Les coopératives construisent un monde meilleur ». Pour l'occasion, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) invite les Québécoises et les Québécois à célébrer cette journée en achetant coop. Les possibilités sont multiples : faites votre épicerie dans une coopérative d'alimentation, découvrez les services des coopératives d'aide à domicile pour vos parents, ou bien encouragez une ferme coopérative par l'achat d'un panier de légumes, etc.

Cette édition centenaire tombe à point nommé avec les élections générales qui auront lieu le 3 octobre prochain au Québec. C'est donc avec enthousiasme que le CQCM dévoile la Plateforme électorale des coopératives et des mutuelles du Québec, et par le fait même, saisit l'occasion d'inviter les candidates et candidats qui souhaitent former le prochain gouvernement à en apprendre davantage sur les bienfaits du modèle d'affaires coopératif et comment l'intégrer à toutes les sphères d'activité, qu'elles soient privées ou publiques. Il s'agit d'un moment opportun pour les futur(e)s élu(e)s de faire preuve d'audace en s'alignant avec les solutions proposées, tout en misant sur la force collective de la société québécoise et en offrant un espace propice à l'innovation sociale.

« L'État est présentement à la croisée des chemins. Les dernières années ont été la preuve que travailler ensemble favorise la diversité d'expertise et répond aux grands enjeux, et par le fait même, contribue à créer un Québec plus prospère. Pour 2022-2026, mettons à profit les connaissances acquises et misons sur les coopératives pour répondre aux défis sociétaux et pour soutenir l'État dans ses nombreuses missions. Le 2 juillet, encourageons les coopératives, mais avant tout prenons des engagements substantiels pour intégrer la formule coopérative au coeur de nos prises de décisions, tant individuelles que collectives » souligne Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Rappelons que les coopératives et les mutuelles sont, depuis des siècles, les piliers sur lesquelles reposent les Québécoises et les Québécois pour plusieurs biens et services essentiels. À cet effet, la plateforme présente des solutions concrètes aux défis actuels : repreneuriat collectif, partenariat collectif-public-privé, création de milieux de vie attractifs, et plus encore.

« Le modèle d'affaires des coopératives et des mutuelles, par les valeurs et les principes qui l'animent, guide naturellement les choix de gestion vers des comportements axés sur l'humain et le développement durable. Célébrons cette édition spéciale de la journée internationale des coopératives en prenant des mesures concrètes pour nos prochaines générations. La réponse à de nombreux enjeux, notamment l'autonomie alimentaire, réside dans l'approche coopérative et son dynamisme en matière d'achat local et de proximité, d'accessibilité, d'équité et de transition socioécologique. En adoptant le réflexe collectif, les futur(e)s élu(e)s en ressortiront assurément gagnant(e)s, tout comme les collectivités » conclut Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration du CQCM.

Pour prendre action : Plateforme électorale des coopératives et des mutuelles du Québec

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le mouvement coopératif et mutualiste au Québec représente 3 000 coopératives et mutuelles et 11 millions de membres.

