Le lieu historique national de Grand-Pré lance officiellement sa saison touristique 2022





Préparez-vous à faire le plein de souvenirs tout en plongeant dans l'histoire

GRAND-PRÉ, NS, le 29 juin 2022 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre.

Le lieu historique national de Grand-Pré est heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison 2022. Cette année, plusieurs festivités sont prévues au LHN de Grand-Pré afin de célébrer en grand le 100e anniversaire de l'église-souvenir de Grand-Pré. Les visiteurs pourront profiter de :

Une nouvelle visite guidée mettant en valeur les 100 ans de l'église-souvenir

La possibilité de feuilleter une reproduction d'un des registres originaux de la collecte de fonds de l'église-souvenir de Grand-Pré qui sera en exposition à partir de la mi-juillet.

Une journée d'entrée gratuite lors de la fête du Canada le 1 juillet, incluant une journée portes ouvertes des hébergements oTENTik.

le 1 juillet, incluant une journée portes ouvertes des hébergements oTENTik. Le retour des journées acadiennes du 28 au 31 juillet avec une programmation diversifiée incluant des conférences spéciales, un hommage au poète acadien Raymond Guy LeBlanc , un jam de violons et le spectacle du 50 e anniversaire de carrière de Zachary Richard (29 juillet).

, un jam de violons et le spectacle du 50 anniversaire de carrière de (29 juillet). Un séjour mémorable dans le magnifique paysage de Grand-Pré. Huit hébergements oTENTIk sont disponibles pour la location et offrent une expérience immersive du lieu historique national de Grand-Pré ainsi que du Paysage de Grand-Pré, site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Il est aussi important de souligner que le site de patrimoine mondial de l'UNESCO du Paysage de Grand-Pré soulignera le 10e anniversaire de son inscription à l'UNESCO avec plusieurs activités du jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet. Voir www.paysagedegrand-pre.ca pour les détails des activités.

En plus de ces importants anniversaires en 2022, le LHN de Grand-Pré procèdera également au renouvellement de son plan directeur afin de guider les décisions et les mesures de gestion du lieu pour les dix prochaines années. La période de consultation publique est maintenant entamée et prendra fin le 5 août prochain. Le public est donc invité à faire connaître ses commentaires en ligne ou encore contribuer aux orientations qui façonneront la gestion future de ce site emblématique lors d'une consultation publique en personne qui aura lieu sur place le 12 juillet entre 18h00 et 20h30.

Comme la santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance, Parcs Canada continue de suivre les conseils, les directives et les exigences des autorités et des experts en santé publique, afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services pouvant être offerts. Les visiteurs sont priés de planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir, de respecter les conseils des experts en santé publique, et de respecter toute la signalisation et les directives des employés de Parcs Canada.

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons la chance de vivre dans un pays aux paysages si divers et à l'histoire si riche. Chacune des aires protégées du réseau de sites de Parcs Canada est une porte d'entrée idéale pour découvrir le patrimoine naturel et culturel, en apprendre davantage à son sujet et s'en rapprocher. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à sortir et à explorer des endroits comme au lieu historique national de Grand-Pré en marchant sur les traces de l'histoire. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Parcs Canada est fier de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe de Parcs Canada travaille vraiment fort pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au lieu historique national de Grand-Pré, cette saison, pour les aider à créer de nouveaux souvenirs et à découvrir tout ce que ce lieu précieux a à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

Vous utilisez un véhicule électrique ? Quatre bornes de recharge pour véhicules électriques sont à la disposition des visiteurs dans l'ensemble du lieu historique national de Grand-Pré. Elles se trouvent au centre d'accueil des visiteurs.

Les oTENTik sont disponibles du 15 juin au 9 octobre 2022. Composez le 1-877-737-3783 ou visitez reservation.pc.gc.ca pour faire une réservation.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure ? La carte d'entrée Découverte procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Arrêtez-vous à notre boutique de cadeaux dans le centre d'accueil pour acheter un souvenir de votre visite. Toutes les recettes découlant des achats effectués à Grand-Pré les programmes et les efforts de conservation à l'échelle locale.

