Le Conseil de presse publie neuf nouvelles décisions





MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec publie neuf nouvelles décisions relatives à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a retenu des manquements dans deux des dossiers portés à l'attention du comité des plaintes et a rejeté les manquements allégués dans six autres dossiers. La commission d'appel s'est également prononcée dans une décision visant Le Devoir.

D2021-04-071 : Ariane Roberge, Nathan Prévost-Boisvert, Jean-Luc Bédard, Éric Champagne, Colin Creado, David Myles, Mireille Lambert, Éric Bernier, Isabelle Corriveau et 89 plaintes en appui c. Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et Québecor Média

Le Conseil de presse a reçu près d'une centaine de plaintes au sujet de la une du 22 avril 2021 des quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec intitulée « Le variant de l'Inde est arrivé ». Un photo d'archives du premier ministre Justin Trudeau en habits traditionnels de l'Inde y était présentée, alors qu'un nouveau variant du virus de la COVID-19, appelé communément à l'époque « variant de l'Inde », venait d'arriver au Canada. Les plaintes ont été rejetées.

D2021-03-036 : Jacques Langevin c. Mario Dumont, chroniqueur, l'émission « Le Québec matin », LCN, Groupe TVA et Québecor Média

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Jacques Langevin concernant le grief d'images inadéquates.

Les recherches effectuées et l'analyse de l'expert consulté par le Conseil confirment que les images présentées à l'écran dans le cadre de la chronique de Mario Dumont sur la chaîne LCN ne reflétaient pas l'information à laquelle elles se rattachaient. Le 17 février 2021, Mario Dumont discutait en direct du projet de loi C-21 qui vise à resserrer le contrôle des armes à feu au Canada, alors que les vidéos présentées provenaient des États-Unis et n'étaient pas représentatives des armes au Canada qui faisaient l'objet du programme de rachat du gouvernement.

D2021-03-059 : Sarah Som c. Mario Dumont, animateur, l'émission « Mario Dumont », LCN, Groupe TVA et Québecor Média

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Sarah Som visant l'entrevue « Un "afflux incomparable" de personnes à la frontière de Lacolle » diffusée le 26 mars 2021 à LCN, à la veille de la Pâque juive. Le sous-titre diffusé à l'écran « 8000 juifs en 48 heures à la frontière » était erroné et on aurait dû lire « 8000 personnes », l'Agence des services frontaliers du Canada ne recueillant pas de données sur l'appartenance religieuse des voyageurs.

D2021-03-046 : Saralynn Martel c. Richard Martineau, chroniqueur, Le Journal de Montréal et Québecor Média

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Saralynn Martel qui estimait que Richard Martineau faisait de la publicité déguisée dans sa chronique « Qu'est-il arrivé à la gauche? » publiée le 22 février 2021. Les allégations de discrimination et d'information inexacte ont quant à eux été jugés irrecevables.

D2021-04-069 : Josée Provençal, Jérémy Bouchez et 3 plaignants en appui c. Denise Bombardier, chroniqueuse, Normand Lester, chroniqueur, Richard Martineau, chroniqueur, Benoît Dutrizac, animateur, Le Journal de Montréal, QUB Radio et Québecor Média

Dans une décision divisée, le Conseil rejette les plaintes de cinq plaignants au sujet de la chronique de Denise Bombardier, « Pourquoi Montréal lève le nez sur Camille Laurin », publiée sur le site web du Journal de Montréal le 17 avril 2021, en raison du manque de preuves de l'inexactitude alléguée. Les plaintes de Josée Provençal, de Jérémy Bouchez et de trois plaignants en appui au sujet des chroniques de Normand Lester et de Richard Martineau, publiées à la suite de celle de Denise Bombardier sur le site web du Journal de Montréal, et du segment radio animé par Benoît Dutrizac, diffusé sur les ondes de QUB Radio, sont rejetées à l'unanimité. Les chroniques et le segment radio portaient sur la possibilité de nommer une promenade en l'honneur de Camille Laurin sur le campus de l'Université de Montréal dans l'arrondissement Outremont.

D2021-04-074 : Kévin Ly et un plaignant en appui c. Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, TVA Nouvelles et Québecor Média

Le Conseil de presse du Québec rejette les plaintes de Kévin Ly et d'un plaignant en appui au sujet d'une photographie accompagnant l'article « Un chercheur de l'Université de Sherbrooke soupçonné de fraude » publié par Le Journal de Québec, Le Journal de Montréal et TVA Nouvelles, le 23 avril 2021. Les griefs de photographie manquant de respect à la vie privée et de photographie inadéquate sont également rejetés.

D2021-04-081 : Attila Peter c. Jérémy Bernier, journaliste, Le Journal de Québec et Québecor Média

Le Conseil rejette la plainte d'Attila Peter au sujet de l'article « Des Beaucerons embarrassés » du journaliste Jérémy Bernier, publié sur le site web du Journal de Québec. Les griefs de manque de fiabilité des informations transmises par une source et de partialité sont rejetés. Le grief de discrimination a été jugé irrecevable.

D2021-04-082 : Julie Michaud c. TVA Nouvelles et Québecor Média

Le Conseil rejette la plainte de Julie Michaud au sujet du texte « Vaccins à ARNm : ce n'est qu'un début » publié le 30 avril 2021 sur le site web de TVA Nouvelles, dans la section « Faites la différence » ouverte aux contributions du public. Le Conseil conclut qu'il ne s'agissait pas d'une publicité, mais plutôt d'une lettre d'opinion de trois dirigeants de l'entreprise Moderna.

D2020-07-098 (2) : Révision de la commission d'appel : Vincent Bourassa-Bédard c. Le Devoir

Après examen, les membres de la commission d'appel concluent à l'unanimité de maintenir la décision rendue en première instance, qui avait rejeté une allégation de discrimination dans une contribution du public publiée dans Le Devoir le 23 juin 2020. La plainte portait sur une lettre publiée dans la section « Libre opinion » du quotidien au sujet d'une controverse à la suite de propos publiés par l'écrivaine britannique J. K. Rowling sur le réseau Twitter. Mme Rowling se moquait de l'emploi de l'expression « personnes qui ont des menstruations » pour décrire ce qu'est une femme et se positionnait sur le concept de sexe biologique.

