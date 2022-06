PLUS DE 100 LOGEMENTS EN CONSTRUCTION POUR LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE DANS LE QUARTIER DOWNTOWN EASTSIDE





VANCOUVER, BC, le 29 juin 2022 /CNW/ - Une combinaison de logements destinés en priorité aux Autochtones va voir le jour dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, où l'on construit actuellement un nouvel aménagement de 112 logements.

Situé sur des terrains consolidés qui se trouvent au 52, 62 et 92, rue East Hastings, le nouvel immeuble de 11 étages comprendra huit étages de logements résidentiels et trois étages de locaux non résidentiels. Il comptera 59 logements locatifs abordables et 53 logements avec services de soutien parmi lesquels il y aura des studios et des logements d'une, de deux et de trois chambres. Un total de 21 logements seront conçus de manière à être accessibles aux personnes ayant une incapacité physique. On prévoit aménager dans cet immeuble un centre de guérison et une maison longue traditionnelle destinée aux Autochtones pour les rassemblements, les loisirs et les célébrations.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Niki Sharma, députée provinciale de Vancouver-Hastings, et Kent Patenaude, au nom de l'Aboriginal Land Trust et de la Lu'ma Native Housing Society, ont annoncé l'octroi de près de 50 millions de dollars pour appuyer la construction de logements abordables destinés aux membres de la communauté autochtone de Vancouver.

Le gouvernement du Canada investit environ 10,7 millions de dollars, dont 8,4 millions dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement et 2,3 millions par l'intermédiaire de l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones. Le gouvernement de la Colombie-Britannique verse une subvention d'environ 25,7 millions de dollars dans le cadre du fonds pour le logement des Autochtones de Building BC et un financement d'exploitation annuel d'environ 2,1 millions de dollars. La Ville de Vancouver fournit environ 9,3 millions de dollars, dont environ 6,2 millions de dollars en subventions et 3,1 millions de dollars en exonération des coûts d'aménagement. Metro Vancouver accorde environ 189 000 $ en exonération des coûts d'aménagement régionaux. La Vancouver Aboriginal Health Society fournit 500 000 $.

L'ensemble d'habitation appartiendra à l'Aboriginal Land Trust, qui conclura des ententes de gestion avec la Lu'ma Native Housing Society pour les logements locatifs abordables, et avec la RainCity Housing and Support Society pour la supervision des logements avec services de soutien à l'aménagement.

Les espaces non résidentiels des trois premiers étages comprendront des bureaux pour les organisations autochtones et un centre de guérison exploité par la Vancouver Aboriginal Health Society. Le centre de guérison offrira une approche globale du mieux-être combinant la médecine autochtone et la médecine occidentale dans le but de favoriser le bien-être spirituel, émotionnel, physique et mental.

Les résidents qui vivaient à l'hôtel Shaldon, anciennement situé au 52, rue East Hastings, seront les premiers à pouvoir choisir de vivre dans les nouveaux logements avec services de soutien une fois l'immeuble achevé. Leurs loyers mensuels seront établis au taux de l'aide au revenu que verse la province pour le logement. La construction de l'immeuble devrait être terminée à la fin de 2024.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous nous sommes associés à des organisations autochtones qui connaissent le mieux les besoins en logement de la communauté de Vancouver. Grâce à notre collaboration, nous créons 112 logements pour les résidents du quartier Downtown Eastside et les Autochtones et un environnement sécuritaire qui permettra à ces personnes d'y pratiquer leur culture et leurs traditions. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique méritent d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans la création de 112 logements abordables pour les Autochtones, y compris les résidents du quartier Downtown Eastside, au centre-ville de Vancouver afin de contribuer à stimuler l'économie locale et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Ces types d'investissements transforment nos collectivités et donneront aux résidents un véritable sentiment d'appartenance et un endroit où refléter les enseignements et les traditions de ce territoire. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« La nouvelle d'aujourd'hui illustre le pouvoir du partenariat et notre engagement commun à construire davantage de logements sûrs et abordables à Vancouver-Est. Je me réjouis pour les centaines de résidents, y compris les Autochtones, les aînés, les anciens combattants et les familles qui vivent dans le quartier Downtown Eastside, dont la vie sera transformée de façon positive. » - Melanie Mark, députée provinciale de Vancouver-Mount Pleasant

« Nous savons qu'il y a un besoin urgent de construire davantage de logements sûrs pour les Autochtones à Vancouver. Notre gouvernement continuera de travailler avec tous les ordres de gouvernement, les Premières Nations et les partenaires autochtones en matière de logement pour offrir les logements dont les familles autochtones ont besoin dans les collectivités de la Colombie-Britannique. » - Niki Sharma, députée provinciale de Vancouver-Hastings

« Le taux disproportionné d'itinérance parmi les Autochtones est un symptôme du passé colonial et d'un traumatisme persistant. La pauvreté, l'itinérance, voire l'exclusion sociale, rendent les gens physiquement et mentalement malades. Les personnes qui sont en situation d'itinérance sont confrontées à une violence accrue et à d'autres préjudices. Plus une personne reste longtemps dans cette situation, plus il lui est difficile de survivre. Ce nouvel ensemble de logements exceptionnel, culturellement sûr et doté de services de soutien globaux, offrira un milieu de vie sécuritaire et sain aux Autochtones. Il est un exemple de ce qui peut être accompli lorsque les organisations autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux travaillent ensemble pour prendre soin des gens et les protéger. Je continuerai d'aider Services aux Autochtones Canada à s'associer à des projets comme celui-ci et à poursuivre ce modèle de partenariat dans le cadre de l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Ce projet d'ensemble d'habitation permettra de créer plus de 100 logements sûrs et chaleureux pour les résidents autochtones de Vancouver. Les logements créés ici sont un exemple des avantages de la taxe anti-spéculation de la Ville (taxe sur les logements vacants) - le financement du projet provient du programme municipal Community Housing Incentive Program, qui est financé en partie par cette taxe. » - Kennedy Stewart, maire de Vancouver

« Nous reconnaissons respectueusement que l'ensemble d'habitation sera situé sur les territoires traditionnels non cédés des Nations Salish du littoral, soit les Nations x?m??k??y??m (Musqueam), S?wx?wú7mesh Úxwumixw (Squamish) et s?l?ilw??ta??, (Tsleil-Waututh). L'Aboriginal Land Trust est honorée de s'associer à la SCHL, à BC Housing et à un groupe diversifié d'organismes comme la Vancouver Native Health Society, la Lu'ma Native Housing Society et RainCity Housing. Nous sommes ravis de participer à un projet aussi novateur qui répondra aux besoins d'un si grand nombre de personnes tout en offrant des programmes holistiques. Je tiens également à remercier mes collègues membres du conseil pour leur soutien et leur service continus. » - Dave Baspaly, président, Aboriginal Land Trust

« En tant qu'organisation autochtone en milieu urbain, notre travail à la VAHS repose sur les forces, les traditions et les connaissances variées des peuples autochtones. Depuis plus de 30 ans, nous faisons la promotion du bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel dans nos communautés. Le nouveau centre de guérison VAHS élargira nos programmes médicaux, dentaires, familiaux et culturels, et offrira un espace cérémoniel permanent pour la guérison axée sur la terre dans notre environnement urbain. Grâce à ce projet passionnant au coeur de Lek'leki (« magnifique verger »), notre centre sera un lieu de guérison et de rassemblement, comme il l'est depuis des temps immémoriaux. » - Rosemary Stager (Tsekonamus, Losi7), directrice générale, Vancouver Aboriginal Health Society

« La Lu'ma Native Housing Society a été constituée en société en 1980 pour fournir des logements sûrs et abordables aux personnes et aux familles autochtones de la ville de Vancouver. Au fil des ans, Lu'ma a évolué pour répondre aux besoins uniques de la communauté autochtone en mettant en place un certain nombre de programmes et de services de soutien. Nous avons établi des entités distinctes pour nous acquitter de notre mandat qui consiste à réduire la pauvreté, à améliorer les soins de santé et à tenir compte des déterminants sociaux de la santé. Lu'ma a créé la Aboriginal Land Trust comme moyen de s'associer à d'autres organismes pour créer de nouveaux services de logement et de santé dans la ville de Vancouver. Lu'ma signifie « nouveau départ » en langue salish du littoral. La création de 59 logements abordables et de 53 logements avec services de soutien permettra en effet de « nouveaux départs » pour bon nombre des personnes et des familles les plus vulnérables qui vivent dans le quartier Downtown Eastside. La Vancouver Aboriginal Health Society qui aura des locaux dans l'immeuble offrira des services de santé grandement nécessaires aux résidents. Incarnant l'esprit de la vérité et de la réconciliation, ce projet servira de modèle d'espoir et de guérison pour les années à venir. » - Kent Patenaude, président, Lu'ma Native Housing Society

« Nous sommes honorés de pouvoir travailler avec Lu'ma Native Housing et la Vancouver Aboriginal Health Society, de solides organisations autochtones qui font déjà beaucoup pour la collectivité et qui seront en mesure d'en faire encore plus lorsque cet immeuble ouvrira ses portes. Nous avons hâte d'offrir des logements subventionnés aux locataires nouveaux et anciens qui n'auront plus besoin de partager des espaces de cuisine, des douches ou des toilettes, mais qui auront leur propre chez-soi. » - Sean Spear, directeur associé, RainCity Housing

Faits en bref :

Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit comme jamais auparavant dans le logement, soit 7 milliards de dollars sur 10 ans. Depuis 2017, la province a financé près de 34 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 8 400 logements à Vancouver .

. Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser 2,9 milliards de dollars en financement dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram et YouTube.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram et YouTube. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

