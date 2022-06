Cascades figure au 8e rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights





KINGSEY FALLS, QC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, démontre de nouveau son leadership en matière de pratiques d'affaires responsables en se classant au 8e rang du palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada dévoilé ce matin par la société de médias, de recherche et d'informations financières, Corporate Knights.

Cette année marque le 20e anniversaire de ce prestigieux classement dans lequel Cascades a fait son entrée il y a 15 ans. Une équipe d'analystes a développé et raffiné au fil de temps une méthodologie permettant d'évaluer un large éventail d'indicateurs de performance. 332 entreprises canadiennes dont le chiffre d'affaires est supérieur à un milliard de dollars étaient au nombre des organisations évaluées cette année. Cascades se positionne non seulement au 8e rang du palmarès, mais elle se démarque aussi en figurant au premier rang parmi ses pairs dans la catégorie Emballage (sur 35 entreprises évaluées), et au premier rang parmi ses pairs dans la catégorie Contenants & Emballage du Global Industry Classification Standard (GICS) (sur 54 entreprises évaluées).

Parmi les indicateurs dans lesquels Cascades se démarque, nous retrouvons le pourcentage du chiffre d'affaires relié à la vente de produits écoresponsables, la représentativité féminine au sein de son conseil d'administration et à la performance en matière de santé et sécurité de ses employé(e)s.

« Année après année, Cascades se réjouit toujours autant de cette reconnaissance. Elle témoigne de notre volonté de repousser les limites de nos pratiques d'affaires et de poursuivre notre mission première : contribuer au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Dans leurs souhaits envers les entreprises au classement, l'équipe de Corporate Knights évoquait celui que l'ensemble des 50 organisations s'engagent dans une démarche de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre en accord avec les recommandations de la Science Based Targets initiative. C'est chose faite pour Cascades; nos cibles ayant été approuvées en 2021 », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 13:16 et diffusé par :