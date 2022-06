Les jeunes rêvent grand à Qianhai en s'intégrant à la grande région de la baie





SHENZHEN, Chine, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le 27 juin, le « Concours d'innovation et d'entrepreneuriat pour la jeunesse de Qianhai Guangdong-Hong Kong-Macao-Taiwan 2022 » (2022 Qianhai Guangdong-Hong Kong-Macao-Taiwan Youth Innovation and Entrepreneurship Competition) a été officiellement lancé, marquant le début de la série d'activités « Coopération Shenzhen-Hong Kong pour créer l'avenir » (Shenzhen-Hong Kong Cooperation to Create the Future) pour célébrer le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la mère patrie, selon l'autorité de la Zone de coopération des industries de services modernes Qianhai Shenzhen-Hong Kong (Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone).

Pour de nombreux jeunes ambitieux, cela promet plus d'opportunités et un meilleur départ. Sunny Zhou, une jeune femme originaire de Guangdong, est directrice d'une société financée par Macao. Son projet a remporté la médaille d'argent lors de la finale du concours l'année dernière. « Le concours nous a donné l'occasion de rencontrer de nombreux experts du secteur et des partenaires entrepreneuriaux de différents endroits, et nous a apporté de nouvelles idées pour l'entrepreneuriat », a déclaré Sunny Zhou.

Afin de fournir un meilleur soutien aux participants, le concours de cette année a été entièrement repensé. Les projets gagnants peuvent directement passer à la finale industrielle du concours d'innovation et d'entrepreneuriat de Chine (Shenzhen). Des mentors professionnels sont présentés pour fournir des conseils individuels. En outre, les gagnants pourront s'installer en priorité au Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (QSHKYIEH) et bénéficier de politiques préférentielles pertinentes. L'événement comprendra également des activités telles que le camp des créateurs, des séances de conseil en entrepreneuriat et des séances de jumelage d'investissements afin de créer une bonne plateforme permettant aux jeunes de communiquer, de coopérer et de progresser. Le concours a établi quatre sous-régions, avec un prix total de plus de 7 millions de CNY.

L'événement a été organisé pendant six années consécutives depuis 2016, recueillant au total environ 6 000 inscriptions, dont près de 3 000 de Hong Kong, Macao et d'autres endroits. En promouvant la transformation des réalisations scientifiques et technologiques pertinentes, Qianhai est devenu un « endroit de rêve » pour de nombreux jeunes.

Lee Jee Bong de Hong Kong, qui a déjà participé au concours, est l'un de ces entrepreneurs de Qianhai. L'année dernière, le projet de sa société a reçu le prix d'argent dans la catégorie « Croissance des entreprises » de la finale du concours. « Les exigences techniques de notre produit sont élevées, et nous avons besoin de nombreux talents professionnels. Qianhai a des politiques et des services attrayants pour les talents, de sorte que les têtes et les esprits excellents se rassemblent. Il est facile d'accéder à la grande région de la baie et au marché national élargi. C'est pourquoi nous sommes basés ici », a déclaré Lee Jee Bong.

« QSHKYIEH est l'endroit où notre rêve a commencé et sera l'endroit où nous pourrons le réaliser », a déclaré Lee Jee Bong. Le QSHKYIEH qu'il a mentionné est bien connu dans le cercle des jeunes entrepreneurs de Hong Kong et considéré par de nombreux Hongkongais comme le premier choix pour créer une entreprise. Ici, toute une chaîne d'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat a été établie avec « six chaînes en une » : chaîne d'innovation, chaîne industrielle, chaîne de capital, chaîne de politique, chaîne d'information et chaîne de talent, et un grand nombre de jeunes équipes d'entrepreneurs de Hong Kong se sont concentrées ici. À la fin du mois de mai 2022, QSHKYIEH a incubé un total de 591 équipes entrepreneuriales. Récemment, Qianhai continue de faire avancer la construction de diverses zones pour le QSHKYIEH afin d'offrir plus d'espace aux jeunes entrepreneurs ; parallèlement, une série de mesures de soutien telles que l'émission de fonds de soutien spéciaux pour les jeunes de Hong Kong et de Macao, la mise en oeuvre d'un impôt sur les sociétés de 15 %, des incitations à l'investissement étranger, des subventions pour la location de bureaux, etc. afin de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes.

Lors de la cérémonie de lancement du concours, Qianhai a publié neuf avantages pratiques pour les Hongkongais, couvrant le logement, l'esprit d'entreprise, les services, l'emploi, la plateforme, l'innovation scientifique, la finance, l'installation, les moyens de subsistance, etc., visant à fournir un soutien complet aux Hongkongais et aux entreprises de Hong Kong pour se développer à Qianhai, et à fournir des facilités aux jeunes pour faire des affaires à Shenzhen.

« Qianhai est la tête de pont de la coopération entre Hong Kong et Shenzhen et le premier arrêt pour les jeunes de Hong Kong pour se développer sur le continent. J'espère que davantage de jeunes de Hong Kong pourront poursuivre leurs rêves et les réaliser à Qianhai et dans la Grande Baie », a déclaré Kenneth Fok Kai-kong, membre du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et membre du Conseil législatif de Hong Kong, lors de la cérémonie de lancement.

