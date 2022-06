/R E P R I S E -- Avis aux médias - Parc La Fontaine - Inauguration du nouveau Théâtre de Verdure/





MONTRÉAL, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - La responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus, le maire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, Luc Rabouin et la vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, Caroline Bourgeois, invitent les représentant-es des médias à l'inauguration du nouveau Théâtre de Verdure du parc La Fontaine.

Déroulement





Date : Le jeudi 30 juin 2022



Lieu : Théâtre de Verdure

À l'angle des rues du Parc La Fontaine et Napoléon



Heures :

11 h à 12 h Visite des installations avec les architectes, en présence de Mme Ericka Alneus, de M. Luc Rabouin et de Mme Caroline Bourgeois. Une mêlée de presse se déroulera par la suite. 20 h Tapis rouge avec participation de la mairesse de Montréal, Valérie Plante 20 h 30 Allocutions

Chantal Lamarre, maîtresse de cérémonie

Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal

Valérie Plante, mairesse de Montréal 20 h 50 Coupure de ruban et photos officielles 21 h Spectacle d'ouverture Ballets Jazz de Montréal

RSVP Les représentant-es des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse suivante [email protected].

