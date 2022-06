Western Climate Initiative - Le Québec et la Californie présentent leur méthode de comptabilisation des échanges de droits d'émission





QUÉBEC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Québec et la Californie, partenaires dans le cadre du marché du carbone de la Western Climate Initiative (WCI), ont travaillé conjointement à l'élaboration d'une méthodologie de calcul des échanges de droits d'émission de gaz à effet de serre (GES), conformément à l'entente de liaison de leur marché. Le California Air Resources Board et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tiendront une webdiffusion le 30 juin afin de présenter la méthode.

Rappelons que la Californie et le Québec ont lié leurs systèmes de plafonnement et d'échange en janvier 2014, ce qui permet les échanges et l'utilisation des droits d'émission de manière interchangeable entre les deux systèmes. Le Québec et la Californie vont, avec cette méthode, déterminer l'origine des droits d'émission remis annuellement à des fins de conformité au système de plafonnement et d'échange, et donc établir le flux net des échanges de droits d'émission entre leurs systèmes.

La méthode élaborée par le Québec et la Californie assurera :

La transparence de l'information;

La bonne gestion de l'information confidentielle et de l'information commerciale sensible;

L'intégrité environnementale et une comptabilisation fiable;

L'évitement du double comptage et les doubles revendications;

Le respect des principes et des critères internationaux.

Appliquée par les partenaires actuels du marché du carbone lié de la WCI, cette méthode pourrait être utilisée avec d'autres partenaires.

