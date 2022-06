Une nouvelle carte électorale fédérale se dessine pour Terre-Neuve-et-Labrador





ST. JOHN'S, NL, le 29 juin 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour Terre-Neuve-et-Labrador a proposé une nouvelle carte électorale à propos de laquelle des audiences publiques auront lieu cet été et l'automne prochain. La carte montre les changements apportés aux limites des circonscriptions fédérales pour Terre-Neuve-et-Labrador et découle d'un processus indépendant et non partisan.

« Cette proposition tient compte des changements démographiques survenus dans la province depuis dix ans. Nous espérons que les citoyens répondront à la proposition et feront des suggestions à la Commission avant que celle?ci publie le document définitif », a affirmé l'honorable juge Alphonsus E. Faour, président de la Commission formée de trois membres. Amanda Bittner et Julie Eveleigh sont les deux autres commissaires chargées de réviser les limites des circonscriptions fédérales de la province.

La proposition reflète la décroissance démographique de Terre-Neuve-et-Labrador, dont la population est passée de 514?536 en 2011 à 510 550, selon le recensement de 2021. De plus, elle tient compte des communautés d'intérêts ou de l'identité des communautés, ainsi que de facteurs historiques et géographiques. La proposition se trouve à redecoupage2022.ca.

Selon la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission a comme objectif principal de partager la province en sept (7) circonscriptions dont le chiffre de la population se rapproche le plus possible du quotient électoral, tout en prenant en considération les facteurs susmentionnés. Dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le quotient électoral de chaque circonscription est de 72 936 (résultat de la division de 510 550 résidents par 7 circonscriptions).

Audiences publiques

La commission pour Terre-Neuve-et-Labrador tiendra douze audiences publiques, en personne et virtuellement, pour recueillir des commentaires sur les limites et les noms qu'elle propose pour chaque circonscription.

Ville/localité Lieu Date Heure Marystown Hotel Marystown 76, promenade Ville Marie Lundi 15 août 2022 14 h Clarenville Clarenville Inn 134, route

Transcanadienne Mardi 16 août 2022 14 h Gander Albatross Hotel 114, route

Transcanadienne Mercredi 17 août 2022 14 h Grand Falls-Windsor Mount Peyton Inn 214, chemin Lincoln Jeudi 18 août 2022 14 h Stephenville Days Inn 44, rue Queen Lundi 22 août 2022 13 h Corner Brook Hew and Draw 55, rue West Mardi 23 août 2022 13 h Happy Valley-Goose Bay Hotel North Two 382, chemin Hamilton

River Mercredi 24 août 2022 13 h Conception Bay South Manuel's Interpretation

Centre Discovery Room 7, route Conception Bay Lundi 12 septembre 2022 14 h Bay Roberts Bay Roberts Hotel 72-76, rue Water Mardi 13 septembre 2022 14 h Mount Pearl Gloria Pearson Community

Centre 25, rue Holden Mercredi 14 septembre 2022 14 h St. John's Capital Hotel, Salon A 208, chemin Kenmount Jeudi 15 septembre 2022 14 h Audience virtuelle Le lien sera fourni aux participants Vendredi 16 septembre 2022 14 h

Toute personne peut assister aux audiences publiques. Si vous souhaitez présenter des observations à une audience, veuillez en aviser la Commission au plus tard le 1er août 2022. Vous pouvez envoyer cet avis :

L'avis doit inclure les renseignements suivants :

votre nom, votre adresse et vos coordonnées;

le nom de l'organisme que vous représentez (s'il y a lieu);

la date de l'audience publique à laquelle vous souhaitez assister;

un aperçu de la ou des questions que vous comptez soulever;

la langue officielle que vous préférez;

une description des mesures d'adaptation requises, au besoin.

NOTE : Si vous souhaitez soumettre des commentaires à la Commission sans assister à une audience publique, vous pouvez le faire par courriel, par la poste ou au moyen de l'outil de cartographie interactif. Pour obtenir une copie de la proposition de la Commission ou pour en savoir davantage sur le redécoupage des circonscriptions fédérales, visitez redécoupage2022.ca.

