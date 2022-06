Un regard divergeant obligé sur celui qu'on a étiqueté de « terroriste islamophobe de la Mosquée de Québec ».





LÉVIS, QC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Résultant de cinq années d'analyse sur les documents de premières mains, « l'Affaire Bissonnette : un verdict sans parti pris? », livre de Réal Nadeau, est un essai courageux, rigoureux et honnête. Il démontre que la politique a noyauté la justice dans cette cause exceptionnelle. Selon l'auteur, le processus justicier a fait basculer le verdict d'Alexandre Bissonnette dans des « peines qui peuvent plaire à la galerie et qui peuvent finalement constituer du vaudeville », avançait lui aussi Richard Wagner le juge en chef de la Cour suprême du Canada, avant le reversement du dit jugement.

Loin de banaliser la gravité du drame commis par Bissonnette, l'auteur n'en cherche pas moins à clarifier les faits de la condamnation dans le respect des victimes innocentes. Sa plume nous plonge avec habileté, tact et émotions au coeur de cette saga juridique. Il ressort le contexte historique et politique dans lequel la tuerie et le verdict à eux lieu, les manquent flagrants de liberté de la justice noyautée par la classe politique, le sensationnalisme exacerbé des médias et les pressions idéologiques en court : le multiculturalisme et le racisme systémique. Il insiste sur deux déficiences inexpliquées du verdict : l'omission de l'examen psychiatrique de l'accusé et l'omission de l'enquête préliminaire.

Ces mélanges toxiques conduisent le verdict de culpabilité dans un brouillard juridique, hors de tout doute raisonnable ou la présomption d'innocence a été évincée. Voilà ce que la Cour suprême a cherché à clarifier en juin.

Au-delà des dérives juridiques, Réal Nadeau souhaite remettre les pendules à l'heure en conduisant le lecteur sur le chemin de l'honnêteté intellectuelle et le souci de la vérité.

Assurément, ce livre saura être l'amorce d'un film portant sur celui qu'on a très rapidement étiqueté comme étant le « terroriste islamophobe de la Mosquée ».

Liée au drame ukrainien par mon gendre, Anton Sheremet, éditions Ray Ogust achemine 25% de ses profits à l'organisme « Caritas » par le biais de sa mère, Lubov Sheremet.

Retraitée de sa profession de médecin, Lubov habite Ivano-Frankivsk, non loin de Kiev. À 70 ans elle se dévoue au quotidien pour aider de nombreux démunis qui traversent les atrocités de la guerre. https://www.youtube.com/watch?v=KS0PrZ84Jfw

