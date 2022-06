Les systèmes Matte Box modulaires multifonctionnels de SmallRig aident les gens à accroître leur productivité





SHENZHEN, Chine, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- SmallRig a le plaisir d'annoncer les systèmes Matte Box les plus récents et les plus avancés. Disponibles en versions 95 mm et 114 mm, les nouveaux systèmes Matte Box offrent une manipulation rapide, une flexibilité et une extensibilité que l'on ne trouve pas dans d'autres systèmes.

La conception modulaire permet aux utilisateurs de contrôler la situation

En commençant par le capot d'ombrage basique, les gens peuvent ajouter des protections supérieures et latérales pour contrôler la réverbération, les reflets ou la lumière indésirable. Besoin de contrôler la luminosité ? Ajoutez un filtre ND carré/rectangulaire avec les cadres de filtre 4x4 po / 4x5,65 po, un filtre rond avec le dos à pince ou un filtre ND variable avec le cadre de filtre VND. Vous voulez contrôler les reflets ou mettre en valeur le bleu du ciel ? Placez le filtre CPL magnétique, et c'est prêt.

Fixation en quelques secondes

La conception évolutive rend l'installation et le démontage rapides, faciles et sûrs. Le cadre de filtre en forme de U et le capot d'ombrage offrent une assistance d'alignement magnétique pour fixer rapidement les différents composants ensemble et construire un système Matte Box complet ! Le système de verrouillage est aussi simple qu'une pression pour verrouiller ou une traction pour ouvrir.

Système de cadre de filtre à dégagement rapide

Le système de verrouillage à dégagement rapide breveté de SmallRig garantit une fixation et un retrait rapides du filtre. Le kit de filtre VND dispose d'un filtre CPL magnétique, et le cadre adopte un module d'engrenage M0.8 standard qui permet de faire tourner le filtre en douceur. Le kit de filtre VND est compatible avec le système de filtre VND 95 mm.

Les filtres HD professionnels de SmallRig utilisent le verre optique allemand Schott (B270) avec 18 couches de revêtement sur chaque côté pour une transmission maximale de la lumière et un rendu précis des couleurs, tout en réduisant les reflets et la réverbération.

Pas de vignetage avec des objectifs ultra grand angle

Le cadre de filtre SmallRig 4x5,65 po est compatible avec la plupart des objectifs ? 14 mm, et le kit de filtre VND de SmallRig peut être utilisé avec la plupart des objectifs ? 16 mm.

Kit Matte Box basique Star-Trail ø95 mm de SmallRig (Prix de vente conseillé : 159 $)

https://bit.ly/95MMMatteBoxBasicKit

Kit Matte Box VND Star-Trail ø95 mm de SmallRig (Prix de vente conseillé : 349 $)

https://bit.ly/95MMMatteBoxVNDKit

Kit Matte Box basique Revo-Arcane ø114 mm de SmallRig (Prix de vente conseillé : 239,9 $)

https://bit.ly/114MMMatteBoxBasicKit

À propos de SmallRig

Fondée en 2013, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, les productions vidéo professionnelles, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849230/SmallRig_Multifunctional_Modular_Matte_Box_Systems_Help_You_Boost_Productivity.jpg

