Le gouvernement du Canada fête l'ouverture du terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton





Une expérience de camping côtier le long de la célèbre piste Cabot accessible dès juillet 2022.

CHÉTICAMP, NS, le 29 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans les parcs nationaux partout au pays afin de soutenir le tourisme durable, de créer des emplois dans nos collectivités locales et de faire progresser les efforts qu'il déploie pour lutter contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, et Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton?Canso, ont, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, officiellement annoncé l'ouverture du terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge, la plus récente installation destinée aux visiteurs du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Ce projet de sept millions de dollars, financé dans le cadre du programme d'investissement pour les infrastructures fédérales, offre la possibilité de vivre une expérience de camping côtier le long de la célèbre piste Cabot. Parcs Canada et des partenaires de La Société Saint-Pierre et du Comité consultatif d'Unama'ki-Parcs Canada ont organisé une célébration communautaire pour souligner l'occasion.

Le terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge (prononcé «?Mm couasse soc touque?») ouvre ses portes aux visiteurs le 1er juillet 2022, à temps pour la saison d'été. Les visiteurs au terrain de camping auront l'impression de se retrouver dans l'intimité de l'arrière-pays, tout en profitant de magnifiques vues de l'océan, des hautes terres et des falaises qu'offre la piste Cabot. Les 47 emplacements, dont cinq tentes oTENTik ainsi que six emplacements à accès universel, sont accessibles à pied et sont dotés d'alcôves boisées donnant l'impression de solitude et d'intimité, tout en offrant la commodité du camping dans l'avant-pays.

À la conception du terrain de camping, Parcs Canada a prévu l'intégration de solutions innovantes d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation de certains effets de ceux-ci, dont la mise en place d'une infrastructure d'énergie solaire hors réseau et l'utilisation de la végétation indigène pour aménager des pentes stables et résilientes aux changements climatiques. Les effets des changements climatiques sur les lieux administrés par Parcs Canada sont complexes, et l'Agence s'est engagée à intégrer dans son travail des mesures d'atténuation et d'adaptation. Cet investissement permet d'assurer la qualité et la durabilité des infrastructures du terrain de camping, tout en enrichissant l'expérience des visiteurs.

Grâce aux investissements dans les installations destinées aux visiteurs comme le terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge, les gens qui se rendent dans les parcs et les lieux historiques nationaux du Canada peuvent vivre des expériences enrichissantes de qualité. Les investissements dans ces lieux contribuent au maintien de la santé de notre patrimoine naturel et créent des emplois dans nos collectivités locales. Le gouvernement du Canada travaille à l'atteinte de la cible de zéro émission nette d'ici 2050 afin de préparer un avenir plus propre et plus sain pour la population canadienne.

Les visiteurs peuvent réserver un emplacement ou une tente oTENTik à partir de la page du Service de réservation de Parcs Canada. En tant que plus grand fournisseur de services touristiques du pays, l'Agence Parcs Canada est déterminée à offrir aux visiteurs des expériences exceptionnelles et enrichissantes dans des lieux emblématiques comme le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

«?Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en valeur les événements difficiles de notre histoire commune et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones. Le bien nommé terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge rend hommage à la communauté des Acadiens expropriés ainsi qu'aux liens qu'entretiennent les Mi'kmaq avec les lieux. Grâce aux investissements dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada protège et préserve les trésors nationaux, tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur du tourisme. Cet investissement fédéral considérable et l'infrastructure écologique mise en place permettront au parc de continuer à offrir une expérience exceptionnelle, durable et sécuritaire aux Cap-Bretonnais et aux visiteurs au cours des décennies à venir.?»

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria

«?Le gouvernement du Canada investit dans le tourisme durable afin de soutenir les économies locales et d'atténuer les effets des changements climatiques. Je me réjouis à la perspective de me joindre à la collectivité et aux partenaires de Parcs Canada pour fêter l'ouverture du nouveau terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge et accueillir les visiteurs des quatre coins de la planète qui viennent découvrir le paysage côtier unique du cap Breton ainsi que le patrimoine canadien. Le terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge offre une occasion en or de faire connaître aux visiteurs la beauté, l'histoire et la culture du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, tout en bonifiant l'offre touristique régionale.?»

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton?Canso

« Faire connaître la perspective des Mi'kmaq enrichit et améliore toute histoire racontée au sujet du paysage de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes fiers que les liens historiques et culturels mi'kmaq et acadiens à ces lieux soient partagés avec les visiteurs du terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge. Les efforts de collaboration de notre Comité consultatif d'Unama'ki-Parcs Canada, et la communauté des partenaires ont joué un rôle essentiel dans la manière dont cet important travail s'est déroulé. »

Chef Wilbert Marshall

Portefeuilles du leadership, de la culture, du patrimoine et de l'archéologie de l'Assemblée des chefs Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse

« La Société Saint-Pierre, au nom de la communauté de Chéticamp, particulièrement des familles expropriées et de leurs descendants, est ravie que cette période de notre histoire tourmentée soit racontée et gravée à jamais dans les mémoires pour les prochaines générations. Ce magnifique endroit était le foyer de plusieurs de nos familles acadiennes, et nous sommes fiers de leur rendre hommage aujourd'hui lors de cette ouverture officielle. Nous espérons qu'il ne s'agit que du début de plusieurs autres projets de collaboration pour les années à venir. »

Napoléon Chiasson

Président, La Société Saint-Pierre

Les faits en bref

Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est une porte ouverte sur l'aventure dans le nord de l'île du Cap-Breton. Les visiteurs peuvent faire de la randonnée, du cyclisme, de la natation, du kayak de mer et des pique-niques au bord d'anses pittoresques, ainsi que découvrir la culture locale conviviale des collectivités qui entourent le parc. Parcs Canada a hâte d'accueillir les visiteurs du Canada et de l'étranger en cette saison 2022.

La durabilité et l'inclusion font partie intégrante de la conception du terrain de camping, qui est doté d'un système d'énergie solaire hors réseau assurant la majeure partie de l'alimentation en électricité, ainsi que d'installations à accès universel, y compris des salles de toilettes, des emplacements de camping, des tentes oTENTik et des abris-cuisines.

En août 2015, des crues soudaines ont entraîné des brèches dans le bassin hydrographique de la rivière Chéticamp, ce qui a causé des dommages importants au terrain de camping de Chéticamp. Le risque qu'il y ait d'autres épisodes d'inondations dans l'avenir a motivé la décision de fermer la section inférieure du terrain de camping de Chéticamp et de la relocaliser. L'aire de fréquentation diurne Trout Brook (ruisseau des Maurice) a ensuite été sélectionnée pour accueillir le nouveau terrain de camping.

Le terrain de camping Mkwesaqtuk/Cap-Rouge rend hommage aux liens qu'entretiennent les Autochtones avec cette région et commémore les Acadiens ayant été expropriés de leurs terres qui ont servi à la création du parc national en 1936. Parcs Canada a travaillé en concertation avec La Société Saint-Pierre et le Comité consultatif d'Unama'ki-Parcs Canada afin de choisir un nom qui incitera la population canadienne à découvrir toute l'étendue de notre histoire commune.

Des panneaux d'interprétation en mi'kmaq, en français et en anglais donneront aux visiteurs l'occasion de se renseigner sur les liens qu'ont les Autochtones avec la région. Parcs Canada a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires de La Société Saint-Pierre afin de pouvoir offrir aux visiteurs l'occasion de découvrir le riche patrimoine culturel acadien grâce à la construction d'une maison d'interprétation de style acadien et à l'offre de programmes d'interprétation.

Mkwesaqtuk est un mot mi'kmaq qui décrit un endroit ou une caractéristique qui prend distinctement la couleur rouge. Cette expression mi'kmaq aurait été utilisée pour décrire la région côtière que les Acadiens ont plus tard appelée Cap-Rouge, sur le côté ouest du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Les noms en mi'kmaq et français reflètent l'intention et l'esprit de l'Etuaptamumk, également connu comme l'approche à «?double perspective?», qui combine à la fois le point de vue des Mi'kmaq et le point de vue occidental. Le nom combinant les deux langues rend hommage à l'histoire du lieu et offre la possibilité de célébrer les liens culturels et linguistiques des Mi'kmaq et des Acadiens.

