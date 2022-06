Ascend présente de nouveaux matériaux pour VE et batteries au Battery Show Europe





HOUSTON, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials présente ses derniers matériaux pour l'e-mobilité au Battery Show Europe cette semaine. Parmi les produits qu'Ascend expose, on trouve un nouveau grade à la couleur stable de ses polyamides ignifuges Starflam®, son nouveau Vydyne® AVS pour l'amortissement du bruit, des vibrations et de la rudesse, et Trinohex® Ultra, son additif d'électrolyte enregistré REACH.

Ascend a développé un grade orange à la couleur stable de son PA66 ignifuge Starflam 525K qui est marquable au laser, résiste à un vieillissement thermique à long terme de plus de 5 000 heures et conserve ses propriétés électriques, notamment un indice d'inflammabilité UL 94 de V-0 à 0,2 mm. Ce nouveau grade à la couleur stable est conçu pour être utilisé dans les connecteurs et les barres omnibus haute tension.

Vydyne AVS , le nouveau matériau anti-vibration d'Ascend, sera également mis en avant. Conçu pour amortir les vibrations à haute fréquence des moteurs et compresseurs des véhicules électriques, l'AVS est une solution NVH efficace qui atténue le bruit dans l'habitacle sans ajouter de complexité ou de poids.

Enfin, Ascend fera également la promotion de son additif d'électrolyte Trinohex Ultra , qui améliore les performances, la sécurité et la longévité des batteries lithium-ion. Dans le cadre d'essais indépendants, Trinohex Ultra a démontré une protection supérieure contre les cathodes et les chimies d'électrolytes. Cette protection entraîne une réduction de 30 % de la production de gaz nocif et un rendement plus durable, en particulier dans les conditions extrêmes.

« Notre objectif est d'apporter de nouvelles solutions matérielles à l'espace de l'e-mobilité », a déclaré Ian van Duijvenboode, directeur d'Ascend pour l'e-mobilité. « Nos capacités en matière d'ingénierie d'application et de conception, associées à notre connaissance approfondie des matériaux, continuent d'aider les équipementiers à surmonter certains défis importants en termes de sécurité, de confort des passagers et d'autonomie. »

Ascend expose au stand 10-C94 au Battery Show Europe jusqu'au 30 juin.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir meilleur grâce à l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte des installations de fabrication à l'échelle mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Notre main-d'oeuvre mondiale fabrique les matériaux utilisés pour créer des véhicules plus sûrs, des énergies plus propres, des dispositifs médicaux plus performants, des appareils plus intelligents et des vêtements et biens de consommation plus durables. L'entreprise est déterminée à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de ses clients et de ses collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, consultez le site www.ascendmaterials.com .

Contact : Ally Jahn, +1 713-210-9809, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1849390/Ascend_Performance_Trino_Comparison.jpg

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 11:44 et diffusé par :