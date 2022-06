BOSAGORA lance BizNet afin de bâtir un réseau commercial





La Fondation BOSAGORA (président : Kim In-hwan) a annoncé le 29 juin le lancement de son service unique BizNet, destiné à bâtir et développer l'écosystème commercial.

L'annonce du lancement de BizNet a été diffusée en direct sur YouTube afin d'assurer une communication libre avec ses utilisateurs.

Le réseau de blockchain de BOSAGORA, premier projet d'offre au public de jetons (initial coin offering, ICO) en Corée du Sud, vise à créer une organisation autonome décentralisée, en exécutant le budget commun accumulé grâce à la participation active au projet des opérateurs de noeuds via des activités parlementaires et la création de blocs.

La Fondation a créé BizNet pour offrir un réseau de blockchain qui permet aux développeurs de découvrir les contrats intelligents et de s'y adapter facilement, dans la mesure où ceux-ci sont essentiels pour fournir des jetons non fongibles (non-fungible tokens, NFT) ainsi qu'une finance décentralisée.

En outre, le moteur de consensus de BizNet est conçu pour fournir une multitude de commodités, notamment une compatibilité avec le réseau Ethereum, un délai de latence réduit pour finaliser les blocs, un cycle de création de blocs identique à celui du réseau Ethereum, ainsi qu'une prévention de l'inflation.

De plus, sa compatibilité avec le réseau Ethereum, qui offre le plus grand écosystème commercial, devrait contribuer à l'expansion de l'écosystème de BOSAGORA, dans la mesure où celui-ci permet des collaborations et des combinaisons avec plusieurs services mondiaux basés sur Ethereum.

BizNet publie Biz-BOA, son jeton natif exclusif. Les utilisateurs peuvent convertir en Biz-BOA les points ou les jetons accumulés en utilisant les services proposés dans BizNet, grâce à la fonction d'échange de BizNet. La fonction d'échange permet aux utilisateurs d'utiliser de manière compatible plusieurs services qui rejoignent BizNet.

En outre, grâce à la fonction de liaison qui sera par la suite fournie par BizNet, ses jetons pourront être échangés avec des coins BOA basés sur ERC20 et cotés en bourse.

S'appuyant sur BizNet, la Fondation entend lancer en séquentiel des services S2E (Service-to-Earn), notamment des services de finance décentralisée, de P2E (Play-to-Earn), et de M2E (Move-to-Earn), ainsi que des NFT.

« Grâce au lancement de BizNet, la valeur des coins BOA devrait augmenter, dans la mesure où cela créera un écosystème de réseau plus efficace et plus riche », a déclaré Kim In-hwan, président de la Fondation BOSAGORA. « Au travers de BizNet, nous nous efforcerons de nous rapprocher de la vision de BOSAGORA consistant à "construire un monde meilleur" ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 11:40 et diffusé par :