Le premier producteur mondial de biométhane, Nature Energy, nomme Alexis Glick au poste de chef de la direction pour l'Amérique du Nord





Mme Glick rejoint l'équipe de direction pour accélérer l'expansion de la production de biogaz de Nature Energy aux États-Unis et au Canada

ODENSE, Danemark et ST. PAUL, Minnesota, 29 juin 2022 /CNW/ - Nature Energy, un chef de file mondial dans le domaine du biométhane et des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alexis Glick, une cadre financier expérimentée et une cheffe de file d'opinion dans le domaine de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG), au poste de chef de la direction de son activité en Amérique du Nord. Mme Glick contribuera à l'expansion de la société aux États-Unis et au Canada et à la constitution d'une solide réserve de nouveaux projets de biométhane aux États-Unis et au Canada.

Nature Energy est le plus grand producteur d'énergie à base de biogaz au monde. La société possède et exploite 12 usines de biogaz au Danemark et une aux Pays-Bas et en France. Mme Glick dirigera l'expansion de Nature Energy en Amérique du Nord avec une équipe de classe mondiale composée d'ingénieurs, de scientifiques et de chefs de file dans le domaine du biogaz. Nature Energy renforcera sa présence en Amérique du Nord dans le Minnesota, le Wisconsin, le Québec et le reste des États-Unis.

Mme Glick apporte à Nature Energy près de trois décennies d'expérience dans la création d'entreprises et la direction d'équipes au sein de grandes entreprises financières, médiatiques et philanthropiques. Plus récemment, elle a occupé le poste de chef de la direction de GENYOUth, où elle a mis en place et dirigé le plus grand partenariat public-privé en faveur de la santé et du bien-être de 40 millions d'étudiants américains, avec la Ligue nationale de football, les producteurs laitiers américains, les entreprises Fortune 500 et plusieurs agences fédérales. Elle a levé 200 millions de dollars pour aider à soutenir des communautés scolaires plus saines et a contribué à lutter contre la durabilité de l'approvisionnement alimentaire des États-Unis pour certaines des populations les plus exposées à l'insécurité alimentaire. Avant GENYOUth, Mme Glick a participé au lancement, à la mise en place et à la direction de l'un des plus grands réseaux d'information par câble de l'histoire, Fox Business, et a été la première femme à diriger une banque d'investissement de type « investissement » pendant son mandat chez Morgan Stanley. Spécialiste de l'économie reconnue au niveau national, elle était auparavant correspondante nationale pour le Today Show sur NBC News.

Ole Hvelplund, président et chef de la direction de Nature Energy a commenté :

« L'arrivée d'Alexis au sein de notre équipe de direction apporte un mélange extraordinaire d'opérations, de transformation technologique et d'expérience de gestion pour faire avancer notre objectif de mener le mouvement Biogaz 2.0 et de renforcer une économie circulaire pour l'agriculture durable. En s'appuyant sur ses relations existantes avec des dirigeants publics et privés au plus haut niveau, Alexis dirigera notre expansion nord-américaine tout en sensibilisant les décideurs politiques, les agriculteurs et les clients aux États-Unis et au Canada aux avantages du biométhane. Nous sommes enthousiasmés par notre pipeline de développement collectif et les opportunités à venir pour accroître l'adoption du biométhane comme source d'énergie renouvelable qui fait progresser la transition énergétique mondiale. »

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Glick a déclaré :

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe de Nature Energy et de diriger notre stratégie de croissance en Amérique du Nord à un moment où l'opportunité mondiale pour le biogaz et les énergies renouvelables n'a jamais été aussi forte. Notre capacité à appliquer notre savoir-faire et notre technologie de premier ordre à grande échelle -- pour contribuer à produire un impact mesurable et à résoudre les plus grands défis énergétiques et climatiques de notre époque - ne pourrait être plus importante. Je me suis rendue au Danemark pour voir de mes propres yeux ce qu'Ole et Nature Energy ont fait pour changer le paysage énergétique en Europe. C'est tout simplement extraordinaire, et je suis très enthousiaste à l'idée de contribuer à reproduire cette croissance et ce succès en Amérique du Nord. J'ai hâte de travailler avec Ole et son équipe de direction exceptionnelle pour renforcer notre position de leader dans le domaine des énergies renouvelables, de la gestion des déchets et des engrais. L'échelle de Nature Energy, ses solutions d'économie circulaire et son leadership scientifique dans le domaine serviront de modèle à l'échelle mondiale pour aider à résoudre certains des défis les plus pressants du monde en matière d'approvisionnement énergétique et alimentaire. »

À ce jour, Nature Energy a fait des percées importantes sur le marché nord-américain. La société a acquis des terrains pour construire ses premières usines de biogaz en Amérique du Nord, à Farnham, à Louiseville et à Saint-Joseph-de-Beauce (Québec), ainsi qu'à Roberts (Wisconsin), Wilson (Minnesota) et Benson (Minnesota), un noeud central de l'industrie laitière dans le Midwest. Les usines fourniront une solution de gestion du fumier aux agriculteurs locaux, les aidant à réduire leur empreinte carbone tout en produisant de l'énergie renouvelable et en renvoyant à la ferme des engrais riches en nutriments. Avec les technologies de production de biogaz les plus efficaces disponibles et des exploitations de premier plan partout en Europe, Nature Energy est prête à avoir un impact considérable sur le paysage des énergies renouvelables grâce à la formation de partenariats avec les producteurs laitiers d'Amérique du Nord, les grandes entreprises alimentaires et industrielles, et à aider à soutenir l'adoption rapide de biogaz propre pour aider à décarboniser l'empreinte énergétique en Amérique du Nord.

À propos de Nature Energy

Nature Energy est un chef de file mondial de la production de biométhane à partir de déchets organiques et est le plus grand producteur de biométhane en Europe. Fondée en 1979 et établie au Danemark, Nature Energy a été un pionnier de la transition verte en développant, construisant et exploitant des usines de biogaz à l'échelle industrielle dans le monde entier. Nature Energy exploite actuellement 12 usines de biogaz de taille industrielle produisant un tiers de l'ensemble du biométhane du réseau de gaz danois et dispose d'une solide réserve de 30 projets en développement dans cinq pays. Depuis 2018, l'entreprise est détenue par un consortium composé de Davidson Kempner, Pioneer Point Partners et Sampension. Pour en savoir plus, consultez Nature Energy (nature-energy.com).

SOURCE Nature Energy

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 11:38 et diffusé par :