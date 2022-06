DataLink de Green Street permet d'accéder facilement à une multitude de données exclusives sur l'immobilier commercial





Les professionnels de l'investissement peuvent facilement intégrer des données actualisées, fiables et complètes de Green Street directement dans leurs modèles financiers et leurs flux de travail quotidiens afin de mieux étayer leurs analyses d'investissement.

NEWPORT BEACH, Calif., 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Green Street , le principal fournisseur d'informations sur l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe, a lancé un un plug-in Excel DataLink amélioré, élargissant ainsi sa gamme d'outils analytiques conçus pour l'analyse des propriétés et des portefeuilles. DataLink offre plus de 1 000 mesures uniques à travers les produits américains et paneuropéens de Green Street, couvrant les fondamentaux de l'exploitation, les indices des prix de l'immobilier commercial, les notes et prévisions du marché, les ensembles de données détaillées sur les REIT, et bien plus encore.

« Green Street s'est engagée à innover continuellement ses produits, et la dernière version de DataLink apporte de nombreuses améliorations à l'expérience l'utilisateur, des séries chronologiques historiques étendues et une transparence beaucoup plus accrue grâce à un tout nouveau dictionnaire de données », explique Andrew McCulloch, directeur général et responsable mondial des données et des analyses pour Green Street. « DataLink, ainsi que notre API lancée récemment et notre toute nouvelle plateforme web, offrent aux investisseurs de multiples points d'accès à nos données profondes et précieuses.

Pour en savoir plus sur DataLink de Green Street, rendez-vous sur le site :

www.GreenStreet.com

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services de recherches, de nouvelles, de données, d'analyses et de conseil dans le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des renseignements inégalés et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi investisseurs, banques, prêteurs et autres acteurs du secteur à optimiser leurs décisions d'investissement et stratégiques. La société fournit des informations exclusives sur le marché, des réflexions basées sur des conclusions et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.greenstreet.com .

Contact :

Stacey Corso

Green Street

Responsable des relations publiques et des contenus

(415) 672-6460

[email protected]

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 11:34 et diffusé par :