Sally Frykman, directrice du marketing de Velodyne Lidar, remporte le prix de la Femme de l'année à l'occasion de la conférence de Sensors Converge





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui que sa directrice du marketing, Sally Frykman, avait remporté le prix de la Femme de l'année 2022, décerné par Sensors Converge et Fierce Electronics. Les Best of Sensors Awards récompensent les individus, les équipes, les technologies, et les produits, les plus performants et les plus innovants, dans l'industrie des capteurs.

La conférence Sensors Converge, qui se déroule actuellement à San José, couvre les capteurs et les technologies et applications électroniques qui stimulent l'innovation dans l'industrie. Les prix de la conférence, sélectionnés par un panel d'experts du secteur, ont été présentés hier à l'occasion d'un événement récompensant les entreprises, les collaborateurs, ainsi que les écosystèmes et technologies de capteurs, les plus remarquables.

« Sally mérite largement ce prix de la Femme de l'année », a déclaré le Dr Ted Tewksbury, PDG de Velodyne Lidar. « Elle est une dirigeante exceptionnelle au sein de notre entreprise et de notre secteur, qui élabore et dirige des programmes de marketing et de communication de classe mondiale. Sally est l'une des principales promotrices de la création d'opportunités élargies pour les femmes à des postes de direction et d'ingénierie, afin d'influencer la manière dont les solutions autonomes transforment le tissu des infrastructures mondiales et de la société. »

En tant que directrice du marketing de Velodyne Lidar, Mme Frykman supervise le développement stratégique et l'exécution des programmes mondiaux en matière de marketing et de communication, qui font progresser la vision et les objectifs innovants de l'entreprise. Son rôle aux multiples facettes englobe un large éventail de responsabilités, notamment la promotion de la marque Velodyne, le développement d'un leadership éclairé, et la génération solide d'un ensemble de prospects, alimentés par un marketing numérique des plus engageants.

Mme Frykman a créé le Disruptive Women Powering Our Autonomous Future Summit (Sommet des femmes visionnaires en appui de notre avenir autonome). L'événement a réuni plusieurs dirigeantes et femmes ingénieurs éminentes, qui ont discuté de l'avenir des technologies autonomes ainsi que du rôle crucial des femmes pour rendre tout cela possible. Mme Frykman a également créé les séries de blog Women at Velodyne, afin d'offrir aux expertes de la société un forum leur permettant de partager leurs expériences et leurs savoirs.

« C'est un formidable honneur de recevoir le prix de la Femme de l'année de la part d'experts de premier plan du secteur des capteurs », a déclaré Mme Frykman. « Je suis très reconnaissante d'être considérée parmi les femmes leaders qui contribuent à façonner ce à quoi ressemblera le monde des solutions autonomes, afin qu'il reflète et serve notre société dans son ensemble. »

Pour en savoir plus sur le Disruptive Women Powering Our Autonomous Future Summit, consultez la playlist vidéo de ses sessions. Pour consulter les séries de blog Women at Velodyne, rendez-vous sur le blog de Velodyne Lidar.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences de nombreux secteurs, notamment de la robotique, l'industrie, les infrastructures intelligentes, les véhicules autonomes, et l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous.

