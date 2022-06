Grand River Transit recevra ses premiers autobus électriques de Nova Bus





RÉGION DE WATERLOO, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Les résidents de la région de Waterloo pourront voir les premiers de plusieurs autobus électriques rouler dans les rues l'an prochain : la société de transport Grand River Transit (GRT) a choisi Nova Bus à titre de fournisseur pour ses premiers autobus électriques.

GRT a procédé à une commande initiale de six autobus électriques de Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord. Les premiers autobus doivent être livrés au printemps 2023, suivis de cinq supplémentaires en 2024.

Cette initiative fait partie du plan de la région pour électrifier son parc d'autobus, fournir un service de transport en commun durable et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

« Il s'agit d'un grand pas en avant dans nos plans visant à fournir un système de transport en commun à zéro émission pour notre communauté », a déclaré Tom Galloway, conseiller de la région de Waterloo et président de la Commission d'aménagement et des travaux publics. « Nous nous engageons à explorer de nouvelles technologies et solutions pour contribuer aux objectifs de la région en matière de changements climatiques. Nous avons hâte de recevoir nos premiers autobus entièrement électriques de Nova Bus et d'avoir l'occasion d'introduire nos usagers à l'avenir du transport en commun durable. »

Le modèle LFSe+ de Nova Bus offre une grande autonomie, des coûts d'entretien plus faibles et n'émet aucune émission de GES. Il est conçu pour répondre aux besoins de solutions durables des sociétés de transport afin les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs en matière d'élimination des émissions de GES, sans compromettre la fiabilité et la durabilité de leurs parcs d'autobus.

« Nous avons toujours été très fiers de fournir des autobus robustes et de haute qualité aux sociétés de transport à travers le Canada, et c'est un honneur d'accompagner des clients existants tels que GRT dans leur transition avec ce premier achat d'autobus électriques », a déclaré Martin Larose, président de Nova Bus. « Nous croyons fermement que notre avenir dépend de solutions durables permettant aux communautés de profiter d'un transport en commun sans émission de GES, ce qui améliorera la qualité de vie de tous. »

Ces autobus électriques font partie d'un projet pilote de deux ans et ils seront rechargés au nouveau centre de maintenance Northfield Drive à Waterloo, une installation de 305 000 pieds carrés (28 335 mètres carrés), qui doit démarrer ses opérations en septembre.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Son portefeuille comprend des autobus électriques, hybrides, au gaz naturel et au diesel propre, des véhicules à grande capacité, ainsi que des systèmes de transport intelligents intégrés. Nova Bus accompagne les sociétés de transport et les opérateurs de parcs d'autobus dans leur transition vers l'électromobilité avec le LFSe+, son modèle d'autobus 100% électrique à grande autonomie combinant la structure éprouvée de Nova Bus et les dernières innovations en matière de propulsion électrique. Nova Bus s'engage à soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à contribuer de manière positive à une économie plus verte. Pour plus d'informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter?https://novabus.com/fr/.

À propos de Grand River Transit

Grand River Transit, qui fait partie de la région de Waterloo, offre un service de transport en commun à Kitchener, Waterloo, Cambridge, Elmira, St. Jacobs et New Hamburg. GRT exploite un service d'autobus conventionnel, un réseau d'autobus express, un service busPLUS pour les itinéraires communautaires et un service de transport en commun porte à porte pour les usagers à mobilité réduite utilisant des véhicules spécialisés. Le réseau de transport en commun comprend également une ligne de transport léger sur rail électrique de 19 stations. En 2020, la région de Waterloo s'est engagée à mettre fin à l'achat d'autobus fonctionnant uniquement au diesel. GRT est également en projet pilote pour tester son premier véhicule d'assistance entièrement électrique. Pour plus d'informations sur les services de GRT et l'électrification de son parc d'autobus, visitez www.grt.ca.

