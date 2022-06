Mavenir soutient la fourniture de systèmes nationaux d'alerte publique en Allemagne et au Royaume-Uni





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui conçoit l'avenir des réseaux avec des logiciels cloud qui s'exécutent sur n'importe quel cloud et transforment la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui travailler en étroite collaboration avec quatre opérateurs de réseau mobile (Mobile Network Operators, MNO) de niveau 1 en Allemagne et au Royaume-Uni, pour fournir une fonctionnalité de diffusion cellulaire (Cell Broadcast, CB).

La CB, une spécification technique dont la maintenance est assurée par la 3GPP, est une méthode d'envoi de messages à de multiples utilisateurs de téléphone mobile dans une zone définie, au même moment. Mavenir s'engage à soutenir les agences gouvernementales et les MNO dans la délivrance de systèmes d'alerte et d'avertissement de haute qualité pour une utilisation en cas d'urgences nationales, de catastrophes naturelles telles que les inondations, les feux de forêt ou les tremblements de terre, les attaques terroristes ou les troubles à l'ordre public.

Brandon Larson, vice-président directeur et directeur général de l'unité commerciale Multimédia de Mavenir, a déclaré : « Les inondations dans l'ouest de l'Allemagne en juillet 2021 ont été l'une des pires catastrophes naturelles de la région au cours des dernières générations. Ces conditions météorologiques sans précédent, qui constituent des catastrophes naturelles et nationales en Allemagne, au Royaume-Uni et en Europe au sens large, soulignent la nécessité pour les MNO de mettre en oeuvre de façon constante la CB, afin de protéger les utilisateurs, renforcer les capacités de messagerie mobile, et éviter les pertes de vie inutiles. »

Les MNO d'Allemagne prévoient de présenter une version d'essai de la diffusion cellulaire dans le cadre d'une Journée nationale d'alerte, qui aura lieu à l'automne 2022. Le gouvernement britannique travaille sur le lancement d'un Service d'alerte d'urgence complet, qui devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année 2022.

