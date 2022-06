Un cadre dirigeant de Worldfirst rejoint la fintech britannique Storfund





Après six mois de recherche, Storfund nomme Oliver Whelan, l'ancien directeur mondial de Worldfirst, au poste de directeur des revenus. Whelan, qui a passé près d'une décennie à la tête des services de paiement de la fintech Worldfirst, sera chargé de soutenir le développement rapide et rentable de Storfund.

Storfund est l'une des fintechs à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni avec une présence dans 20 pays et sur les plus grandes plateformes de vente en ligne, notamment Cdiscount, Back Market, PcComponentes, Fyndiq et Amazon. Remarquablement, Storfund a réussi à se développer et à générer des bénéfices positifs dans un secteur dominé par la mise à l'échelle d'entreprises déficitaires.

Les fondateurs ont choisi de financer la croissance à partir des revenus plutôt que des capitaux externes, estimant que cela créera une culture axée sur l'impact et que l'entreprise se développera parce que ses clients considèrent que le service vaut la peine d'être payé.

« Contrairement à ses concurrents, Storfund a mis l'accent sur ses produits et, plus important encore, sur ses clients », déclare Whelan, « l'entreprise est tout à fait consciente de son rôle et le garde à l'esprit alors qu'elle s'efforce de croître ». Storfund est le seul fournisseur européen d'affacturage (service de paiement immédiat à la vente) pour les intervenants du marché, un service essentiel, car les entreprises attendent en moyenne 42 jours pour percevoir leur argent.

« Les flux de trésorerie restent l'un des plus gros problèmes auxquels sont confrontées les entreprises de commerce électronique », déclare Whelan. « Certaines startups proposent des prêts aux e-commerçants, mais Storfund reste la seule fintech européenne à offrir des fonds de roulement basés sur un modèle d'affacturage. Les banques traditionnelles, et même les banques challengers, ne comprennent toujours pas le fonctionnement de l'industrie du commerce électronique. »

« Le potentiel de Storfund est immense », déclare Whelan, « l'entreprise offre une solution simple à une industrie pesant près de 4 billions de livres sterling. »

En raison de la demande croissante pour ses services, Storfund a doublé sa capacité de financement annuelle au cours des trois dernières années. L'automne dernier, cette dernière a mis en place un programme de financement capable de fournir jusqu'à 5 milliards de livres sterling par an aux entreprises de commerce électronique. Whelan profitera de son expérience chez Worldfirst pour conduire ce développement.

Worldfirst a financé ses clients à hauteur de plus de 70 milliards de livres sterling depuis sa création en 2004 jusqu'en 2019. L'entreprise était encore dans une phase de croissance rapide lorsqu'elle a été acquise par Ant Group, la plus grande fintech au monde, dans le cadre de l'une de ses plus importantes transactions. En tant que directeur mondial de Worldfirst, Whelan était chargé de négocier les principaux accords financiers et de commerce électronique de l'entreprise.

« Le succès de Worldfirst repose sur sa culture d'entreprise », déclare Whelan, « et il en va de même pour Storfund qui possède une équipe fantastique ainsi que de fidèles clients passionnés. N'oublions pas que près d'un tiers des nouveaux contrats sont issus de recommandations ».

« La force de notre produit, notre structure de financement et notre obsession de la croissance rentable nous permettent de nous concentrer entièrement à notre mission », déclare George Brintalos, PDG et cofondateur. « C'est également l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en mesure d'attirer de grands talents comme Oliver et pouvons continuer à développer notre équipe pendant que le reste de l'industrie réduit ses effectifs », ajoute-t-il.

Au cours des trois dernières années durant lesquelles le secteur de la technologie a été fortement financé par le capital-risque, Storfund est resté fidèle à sa décision de ne pas utiliser de capitaux extérieurs. Cela lui a permis de faire face au ralentissement du marché qui a nui à la valeur des entreprises technologiques en particulier. Libre de toute pression sur les rendements, Storfund est bien placée pour poursuivre sa croissance grâce à une expansion régulière.

Dans les années à venir, l'accent sera mis sur l'expansion par le biais de partenariats avec des marchés à croissance rapide en Europe, en Asie et dans les Amériques. « Oliver correspond parfaitement au profil que nous recherchions en ce moment », déclare Akbar Ahsan, cofondateur de l'entreprise. « Il possède non seulement une feuille de route enviable et un vaste réseau de contacts, mais il s'adapte également parfaitement à notre culture d'entreprise. Il possède un esprit d'entreprise et tout comme nous, il n'hésite pas à retrousser ses manches et à mettre la main à la pâte si nécessaire. Il apporte aussi la discipline et un mode de pensée axée sur les processus, caractéristiques des grandes entreprises et essentiels pour que nous puissions continuer à nous développer à l'international. »

La nomination de Whelan met en application la stratégie de Storfund consistant à nommer des cadres expérimentés du secteur du commerce électronique à des postes de direction. David Rolls (Amazon) et Margaret-Anne Galvin (Cdiscount) ont également récemment été embauchés.

