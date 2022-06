BEQUANT lance la première plateforme DeFi du secteur pour les clients institutionnels





Les clients du courtage de premier ordre de BEQUANT peuvent désormais accéder au marché DeFi d'Uniswap grâce à l'intégration de Fireblocks

ST JULIAN'S, Malte, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- BEQUANT, le courtage de premier ordre et la bourse d'actifs numériques, est heureux d'annoncer le premier accès DeFi du secteur pour les clients institutionnels, réalisé grâce à sa récente intégration avec Fireblocks.

Les clients pourront effectuer des marges croisées entre les bourses centralisées et décentralisées, rendant le trading d'arbitrage plus efficace. Les places de marché DeFi seront entièrement intégrées à la plateforme sur mesure de BEQUANT, rendant inutile tout logiciel supplémentaire. Des protocoles de sécurité multi-signatures seront utilisés pour sécuriser les actifs.

Uniswap est le premier protocole DeFi accessible par l'offre DeFi de BEQUANT. D'autres échanges décentralisés (DEX) seront intégrés dans un avenir proche. BEQUANT utilise une approche agnostique de garde et le fait d'avoir Fireblocks comme technologie de garde permet aux clients de sécuriser leurs actifs hors bourse.

BEQUANT est un écosystème de services pour les clients institutionnels, une véritable solution à guichet unique dans le monde des actifs numériques. Ses plus de 150 clients institutionnels se voient offrir un accès direct au marché sur de multiples places de négociation, ainsi qu'une vérification simplifiée du KYC et de la conformité.

Uniswap est un protocole de liquidité automatisé alimenté par une formule de produit constante et mis en oeuvre dans un système de contrats intelligents non évolutifs sur la blockchain Ethereum. Les clients de BEQUANT auront accès aux carnets d'ordres par le biais d'Uniswap et d'autres seront ajoutés dans un avenir proche.

George Zarya, fondateur et PDG de BEQUANT, a commenté : « Le DeFi présente certaines des opportunités de trading les plus excitantes de l'espace. Combler le fossé entre CeFi et DeFi au sein de notre écosystème changera la donne pour le marché. »

« Nos services de margining de portefeuille combinent tous les lieux centralisés et décentralisés. Nous reconnaissons que les institutions vont dans cette direction et nous nous efforçons d'être à l'avant-garde des nouvelles avancées sur les marchés de négociation des actifs numériques. »

À propos de BEQUANT

BEQUANT est l'endroit où l'investissement traditionnel rencontre les crypto-monnaies - une solution unique pour les investisseurs professionnels en actifs numériques et les institutions.

L'éventail de produits de BEQUANT comprend le courtage de premier ordre, la garde et l'administration de fonds, tous renforcés par une plateforme de négociation institutionnelle fournissant des échanges à faible latence, des liquidités et un accès direct au marché pour les investisseurs.

L'équipe de BEQUANT est composée d'experts des services financiers institutionnels, de détail et numériques, avec une expérience dans les domaines de la banque, des produits dérivés, du trading électronique et du courtage de premier ordre.

bequant.pro/defi

© BEQUANT Prime Ltd 2022

