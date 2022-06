Jeton est fier de son partenariat avec Aston Villa Football Club et West Ham United Football Club en tant que portefeuille électronique officiel





LONDRES, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Jeton, dont le siège est à Londres, fournit à ses clients des services de transfert d'argent, de change et de traitement des paiements sécurisés. Les clients et les entreprises ont recours à son portefeuille électronique de confiance, qui permet des paiements rapides et sécurisés et constitue une solution de compte tout-en-un dans plusieurs devises. La société propose de nombreuses solutions de paiement, notamment une carte de débit Visa Jeton qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements avec ou sans contact et des paiements en ligne.

Jeton Wallet a travaillé en étroite collaboration avec Aston Villa et West Ham United durant cette saison de football. Ces partenariats ont permis d'établir une relation solide entre les sociétés, qui continuent à apporter aux supporters des clubs une expérience de paiement plus pratique.

« Nous sommes très fiers d'annoncer que nous avons signé un partenariat avec Aston Villa F.C. et West Ham United F.C., a déclaré M. Saaly Temirkanov, PDG de Jeton. Ce partenariat avec Aston Villa et West Ham United est une excellente occasion pour Jeton Wallet de mettre en avant son expertise dans la prestation de solutions de portefeuille électronique sur le marché du football britannique. Notre objectif est de devenir le principal fournisseur de portefeuilles électroniques des clubs de football du monde entier. »

Pour en savoir plus, consultez le site jeton.com .

À propos de Jeton Wallet

Société agréée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, Jeton est un prestataire de services de paiement basé à Londres qui vous permet de payer en ligne et de transférer de l'argent en toute sécurité dans le monde entier. Le portefeuille électronique de confiance de Jeton est utilisé par les acheteurs et les commerçants, ce qui permet d'effectuer des paiements rapides et sécurisés et de disposer d'une solution de compte tout-en-un dans plusieurs devises. Plus de 100 pays, 70 modes de paiement et 50 devises.

À propos d'Aston Villa F.C

Aston Villa est un club de football professionnel dont le siège social se trouve à Aston, Birmingham, en Angleterre. Le club évolue dans la Premier League, qui est le plus haut niveau du football anglais. Le club joue à domicile, à Villa Park, depuis 1897, après sa fondation en 1874.

https://www.avfc.co.uk/news/2022/february/17/villa-announce-jeton-wallet-partnership-/

À propos de West Ham United F.C

Le West Ham United Football Club est un club de football professionnel anglais basé à Stratford, dans l'est de Londres, qui évolue dans la Premier League, le plus haut niveau du football anglais. Le club joue au London Stadium, après avoir quitté son ancien stade, le Boleyn Ground, en 2016.

Jeton | West Ham United F.C.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1843166/Jeton.jpg

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 10:48 et diffusé par :