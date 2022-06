Le programme Futures du Laboratoire de création de Canon revient jumeler de jeunes créateurs avec des mentors du domaine pour une deuxième année





Le programme d'une durée d'un an offre un encadrement et un mentorat axé sur la pratique à de jeunes adultes de 18 à 24 ans qui rêvent d'une carrière en photo ou en art vidéo. La date limite pour poser sa candidature est le 25 juillet

BRAMPTON, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Canon Canada Inc., chef de file des solutions d'imagerie numérique, est ravi d'annoncer le retour pour une deuxième année de son programme de mentorat créatif, Futures, dirigé par le Laboratoire de création de Canon. Le programme vise à fournir à de jeunes adultes créatifs (de 18 à 24 ans) les outils pratiques et le savoir-faire qui leur permettront de prospérer dans le milieu de la création. Tirant parti d'un impressionnant réseau de professionnels de la photo, de la vidéo et de la création de contenu, Futures donne aux participants l'occasion d'apprendre de certains des créateurs les plus influents du Canada, qui ont su tracer leur propre chemin dans le domaine.

« Que vous soyez un insatiable créateur de contenu pour les médias sociaux ou un aspirant photographe ou cinéaste, si vous souhaitez ardemment lancer votre carrière en création, le programme Futures est pour vous, explique Brett Gaskell, directeur principal, Expérience client de Canon Canada. La première édition de Futures a connu un succès inespéré. Les participants ont appris tout ce qu'il faut savoir pour lancer leur carrière et la maintenir à flot, se sont professionnalisés et ont tissé des liens avec les mentors et d'autres créateurs. On constate déjà que le programme leur a permis de faire germer de nouveaux projets et leur a ouvert des portes. »

Les aspirants participants peuvent soumettre leur candidature pour la mouture 2023-2024 sur canoncreatorlab.ca/futures jusqu'au 25 juillet, où 20 finalistes seront sélectionnés pour faire partie du programme. Le programme d'une durée de 12 mois débute en août 2022 et se termine en juillet 2023, et commence par une retraite créative en personne toutes dépenses payées dans l'Ouest canadien, où les participants prendront part à des ateliers pratiques, à des excursions photo et à d'autres projets en compagnie des mentors et des ambassadeurs de Canon.

Chacun des 20 participants recevra également son propre équipement Canon, comprenant un appareil photo sans miroir EOS R plein cadre, deux objectifs RF (RF 24-105 mm STM et RF 35 mm F1.8) et un adaptateur de monture avec bague de contrôle EF/RF. Chaque mois, il y aura des ateliers virtuels exclusifs, des travaux et des séances d'encadrement individuel avec les mentors.

Pour que leur dossier soit considéré, les candidats doivent y inclure les quatre éléments suivants :

Une brève description écrite d'eux-mêmes et de leur parcours;

Un argumentaire éclair sous forme vidéo de 30 secondes;

Une FAQ en ligne sur leur marque et leurs ambitions;

Un lien vers leur portfolio ou le contenu qu'ils ont créé.

Futures s'inscrit dans le Laboratoire de création de Canon, une communauté conçue pour favoriser et stimuler la créativité et pour susciter la discussion entre créateurs aux vues similaires au moyen d'initiatives, d'ateliers et de conversation de type incubateur.

Posez votre candidature au programme de mentorat Futures dès aujourd'hui à canoncreatorlab.ca/futures. Pour en savoir plus sur le Laboratoire de création de Canon ou adhérer à la communauté, visitez le canoncreatorlab.ca.

À propos du Laboratoire de création de Canon

Le but du Laboratoire de création de Canon est de former la prochaine génération de créateurs en leur donnant accès à du matériel, à de la formation, à du soutien et à une communauté qui les aideront à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour faire connaître leurs créations dans le monde entier.

À propos de Canon Canada Inc.

Établie à Brampton (Ontario) et filiale en propriété exclusive de Canon U.S.A. Inc., Canon Canada Inc. est un chef de file dans le domaine des solutions d'imagerie numérique grand public et interentreprises. Son succès repose en grande partie sur l'innovation et la technologie de pointe. Canon Canada Inc. est déterminée à satisfaire et à fidéliser pleinement sa clientèle en lui offrant des services et du soutien à partir de ses bureaux canadiens, et ce, pour toute sa gamme de produits. La société se fait aussi un point d'honneur de respecter sa philosophie Kyosei, laquelle donne le ton à sa responsabilité sociale et environnementale. Pour en savoir plus, rendez-vous au canon.ca/fr ou suivez l'entreprise sur Facebook, Twitter ou Instagram (@CanonCanada).

