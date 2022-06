ABP Publishing poursuit sa croissance en 2022 selon le rapport du 1er trimestre





ABP Publishing a pratiquement doublé ses ventes sur le marché allemand au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Les autres marchés cibles ont progressé conformément au plan élaboré. Et par conséquent, la maison d'édition poursuit sa tendance croissante.

Pour 2022, la direction de la maison d'édition s'est fixé comme objectif une croissance générale de 30 %. Selon les rapports du premier trimestre, cet objectif semble réalisable. Par exemple, les revenus issus des titres allemands ont augmenté de 70 % par rapport au premier trimestre 2021 et de 20 % par rapport au quatrième trimestre 2021.

« Nous avons mis en place un système de planification efficace et observons que l'acquisition des droits, la publication et le marketing se développent en fonction de ce plan à long terme, déclare le CEO, Andrey Mishenev. Une telle approche unitaire de la gestion nous permet non seulement de publier une quantité de nouveaux titres, mais aussi d'atteindre l'objectif du taux de vente ».

Cette tendance croissante se manifeste également sur les marchés italien et turc. Là-bas, la maison d'édition a choisi une méthode différente de sélection des titres et publie principalement les best-sellers des auteurs les plus connus. En conséquence, le début de l'année indique une augmentation de la consommation sur les plateformes de streaming en Turquie. Les utilisateurs s'intéressent à l'économie et aux affaires et apprécient beaucoup les livres de Robert Kiyosaki.

Quant aux marchés stables comme la France, ABP Publishing signale une croissance plus lente, mais toutefois constante. La maison d'édition possède un catalogue diversifié qui s'équilibre entre les best-sellers internationaux et les nouveautés d'auteurs locaux.

« Nous sommes fiers d'avoir publié l'autobiographie de Will Smith en français. Le détenteur des droits d'auteur avait des exigences strictes en matière de voix-off et de qualité de la performance et du son, mais nous avons réussi à satisfaire toutes les demandes », affirme Viktoria Salnikova, rédactrice en chef. « Je citerai notamment les livres Amazon Unbound de Brad Stone en allemand, The Path de Tony Robbins en italien, et une édition anniversaire de The 7 Habits by Highly Effective People de Stephen Covey en turc. Je pense que ces livres inspireront nos auditeurs tout comme ils nous ont inspirés chez ABP Publishing ».

À propos d'ABP Publishing

ABP Publishing est un éditeur de livres audio numériques non fictionnels en différentes langues. La maison d'édition comprend cinq divisions : ABP Verlag en Allemagne, ABP Éditions en France, ABP Editore en Italie, ABP Yayinevi en Turquie, et ABP Publishing sur les autres marchés. Le portefeuille d'édition total comprend plus de 700 titres.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

