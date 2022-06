Elton John offre son costume Gucci exclusif à Hard Rock International en échange de son légendaire uniforme des Dodgers, alors qu'il était la tête d'affiche du festival BST Hyde Park présenté par American Express





L'illustre chanteur lauréat de nombreux Grammy Awards a donné le coup d'envoi à sa tournée londonienne historique au Hard Rock Cafe, avec un spectacle privé et un troc d'articles de collection

HOLLYWOOD, Floride, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Au cours d'un événement musical historique dans le cadre du festival BST Hyde Park, Elton John, lauréat de plusieurs Grammy Award, est venu ajouter son emblématique costume Gucci à la célèbre collection d'articles commémoratifs du Hard Rock au Old Park Lane, où il a également offert une représentation intime. La célèbre tenue griffée consiste en une veste à col châle, échangée contre l'uniforme des Dodgers appartenant à Elton et auparavant exposé au Hard Rock Cafe. Porté par l'artiste tout au long de sa tournée d'adieux Yellow Brick Road, le costume se joint maintenant à la collection du Hard Rock, comprenant de plus de 86 000 pièces emblématiques issues des univers mondiaux de la musique et du divertissement.

Autre surprise : le Hard Rock a fait un don de 100 000 $ à la Elton John AIDS Foundation, coïncidant avec la conclusion des festivités du 50e anniversaire de Hard Rock International et du 50e anniversaire de l'album Madman Across the Water d'Elton. Les images sont disponibles ici.

La collection d'articles commémoratifs du Hard Rock a commencé au Old Park Lane de Londres ? le tout premier Hard Rock Cafe ?, lorsqu'Eric Clapton a choisi d'y indiquer son siège favori en accrochant sa guitare à proximité. Un demi-siècle plus tard, Elton ajoute une autre pièce maîtresse à la plus importante et précieuse collection d'artéfacts du monde de la musique ? celle du Hard Rock.

« Alors que le Hard Rock célèbre son 50e anniversaire et qu'Elton célèbre ses 50 années de tournée, nous sommes honorés de souligner cette occasion en ajoutant une pièce commémorative venant d'un artiste avec qui nous avons eu l'immense plaisir de travailler au fil des ans, a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International. L'emblématique tenue Gucci dont Elton nous a fait don commémorera ces jalons importants, tout en permettant au Hard Rock de raconter et célébrer les moments forts de la vie de nos artistes fétiches, au profit des générations futures. »

La vaste collection du Hard Rock comprend des articles authentiques et uniques en leur genre qui rendent hommage à tous les genres de musique, comme le manuscrit original de la chanson Imagine de John Lennon, des pièces provenant d'artistes contemporains comme Billie Eilish et Ed Sheeran, tout comme d'autres articles liés à Elton John. Ces objets inestimables de l'histoire de la musique sont le reflet de l'ADN de la marque Hard Rock, et des éléments de décor essentiels de chaque Hard Rock Cafe. Pour en savoir plus sur Hard Rock International, visitez le https://www.hardrock.com/.

