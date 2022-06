Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie Jonquière en musique

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 46 500 $ à Jonquière en musique, qui aura lieu jusqu'au 16 juillet. La ministre du Tourisme et ministre...

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 13 500 $ au Festival Mtl en arts, qui aura lieu jusqu'au 3 juillet. La ministre du Tourisme et ministre...