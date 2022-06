Manuvie parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada selon Corporate Knights





TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - Pour la deuxième année d'affilée, Manuvie figure dans la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes de Corporate Knights, qui fait e?tat de la norme e?leve?e et des objectifs a? atteindre pour e?tre un chef de file en matie?re de de?veloppement durable au Canada.

« Nous sommes honorés d'être classés parmi les meilleures entreprises citoyennes du Canada, a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Dévelopmment durable, Manuvie. Par l'entremise de notre programme axé sur les effets, nos engagements nous permettent de fixer des objectifs ambitieux, de mesurer notre progression et de nous responsabiliser en rendant des comptes de manière transparente. En tant que société proposant des services de gestion de santé et de patrimoine, nous sommes déterminés à bâtir une meilleure entreprise pour améliorer le monde. »

Quelques faits saillants de 2021 :

67,4 milliards de dollars en investissements durables

1,51 tonne métrique d'équivalent en dioxyde de carbone éliminé des forêts et des fermes détenues par Manuvie (moyenne mobile sur cinq ans)

21,7 millions de dollars donnés directement à des collectivités de partout dans le monde

31,8 millions de dollars investis dans la formation et le perfectionnement des employés

2,5 milliards de dollars de dividendes versés aux actionnaires

45 % des postes d'administrateurs indépendants à Manuvie sont occupés par des femmes

Pour en savoir plus sur le programme axé sur les effets de Manuvie et consulter notre rapport de 2021 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, rendez-vous sur le site manulife.com/durabilite.

Méthodologie

Les lauréats sont sélectionnés parmi 332 entreprises canadiennes dont le chiffre d'affaires est d'au moins un milliard de dollars. Chacune est évaluée en fonction d'un maximum de 24 indicateurs de rendement clés, tels que la gestion des ressources, des employés et des finances, les revenus et les investissements propres, et le rendement des fournisseurs, en comparaison avec d'autres entreprises du secteur et à partir de renseignements accessibles au public.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de dollars canadiens.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com.

