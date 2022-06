La Banque CIBC et l'Initiative BlackNorth reconnaissent les tout premiers lauréats du programme Youth Accelerator avec BGC Canada





Les étudiants sélectionnés pour le programme pluriannuel recevront du financement pour leurs frais de scolarité, du mentorat, des études financières et des possibilités de suivre des stages rémunérés

TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a le plaisir d'annoncer que 30 élèves de 10e et de 11e année de Clubs BGC partout au Canada ont été sélectionnés pour participer au Programme Youth Accelerator à compter de la fin de 2022. Répartis dans six provinces, les lauréats ont été reconnus par BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) et choisis en collaboration avec la Banque CIBC et l'Initiative BlackNorth (BNI).

Par l'intermédiaire du Programme Youth Accelerator, les étudiants recevront 50 000 $ sur quatre ans pour les frais de scolarité, du mentorat, de l'éducation financière et des occasions de stages rémunérés ou de stages coopératifs auprès d'autres signataires de cet engagement des chefs de la direction de l'Initiative BlackNorth, qui comprend des centaines d'entreprises de tous les secteurs de l'économie canadienne.

« La Banque CIBC est ravie de reconnaître les futurs leaders et créateurs de changement de la communauté noire aux côtés de l'Initiative BlackNorth et de BGC Canada, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales CIBC. Nous demeurons déterminés à éliminer les obstacles à l'éducation et à l'emploi et à créer un accès aux occasions pour que chacun puisse réaliser ses ambitions, et nous nous réjouissons à l'idée de soutenir l'éducation et la croissance professionnelle de ces étudiants au cours des quatre prochaines années. »

« Nous avons tous besoin de ressources supplémentaires pour atteindre notre plein potentiel, et ce partenariat crée de réelles occasions pour la prochaine génération de leaders émergents, a affirmé Dahabo Ahmed-Omer, directrice générale de l'Initiative BlackNorth. « L'Initiative BlackNorth est fière d'appuyer ce programme visant à remédier aux inégalités qui existent dans notre système éducatif.

Chaque jour, les Clubs BGC partout au pays éliminent les obstacles et créent des occasions pour les jeunes noirs. Alors que nous réfléchissons aux 30 premiers étudiants sélectionnés pour cette occasion, nous sommes encouragés et impressionnés par leur engagement envers la communauté, leur passion pour le leadership et l'apprentissage, et leur volonté inébranlable d'éliminer les obstacles. Nous sommes fiers de participer à ce programme en partenariat avec la Banque CIBC et l'Initiative BlackNorth, a commenté Owen Charters, président et chef de la direction de BGC Canada.

Le Programme Youth Accelerator est l'une des nombreuses façons dont la Banque CIBC prend des mesures pour éliminer les obstacles et lutter contre le racisme systémique envers les Noirs afin de favoriser un changement significatif. Parmi les autres efforts déployés, mentionnons la signature de l'engagement du chef de la direction de l'Initiative BlackNorth, l'établissement du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires CIBC et l'octroi d'investissements supplémentaires pour aider à faire progresser les occasions sociales et économiques pour tous par l'intermédiaire de la Fondation CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à la Fondation CIBC et à la culture sincèrement attentionnée de l'Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos communautés à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

À propos de l'Initiative BlackNorth

L'Initiative BlackNorth a pour mission de mettre fin au racisme systémique envers les Noirs dans tous les aspects de notre vie en adoptant un état d'esprit axé sur les affaires. Nous nous engageons à éliminer les obstacles liés au racisme systémique qui nuisent à la vie des Canadiens noirs. Pour en savoir plus, visitez le https://blacknorth.ca/ et suivez-nous sur les médias sociaux @blacknorthca.

À propos de BGC Canada

Depuis plus de 120 ans, BGC Canada crée des occasions pour des millions d'enfants et d'adolescents canadiens. En tant qu'organisme de bienfaisance et de services communautaires au service des enfants et des jeunes le plus important au Canada, nos Clubs ouvrent leurs portes à des jeunes de tous âges et à leur famille dans 736 emplacements à travers le pays. Pendant les heures de classe dans les petites et grandes villes, ainsi que dans les collectivités rurales et autochtones, notre personnel et nos bénévoles formés offrent des programmes et des services qui aident les jeunes à obtenir des résultats positifs en matière d'expression personnelle, d'études, de vie saine et d'activité physique, de préparation à l'emploi, de bien-être mental, de développement social, de leadership, et plus encore. Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, consultez notre site bgccan.com et suivez @BGCCanadaFR sur les médias sociaux.

